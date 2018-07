Im Jahr des Mauerbaus gehen Kinder aus der ganzen Stadt in die Klasse 13e der Kepler-Schule in Berlin-Neukölln: Westberliner, Übersiedlerkinder, ostdeutsche Flüchtlinge und Grenzgänger, die zwar in Ost-Berlin wohnen, aber jeden Tag in den Westen pendeln. Zu Letzteren gehört zum Beispiel Rüdiger: "Du hast ein gutes Zeugnis, aber keinen Klassenstandpunkt", hat ihm der Direktor seiner Grundschule in Adlershof gesagt, über deren Eingang ein rotes Banner mit dem Aufruf hängt: Gute Noten sind Eure Waffen gegen den Imperialismus.

Doch Rüdiger will keine Waffen, er will Medizin studieren. Das Abitur wird ihm im Ostteil der Stadt verwehrt, also macht er es in Neukölln. Die Lage in Berlin ist zu diesem Zeitpunkt schon angespannt, aber für Schüler wie Rüdiger, die im Ostteil als Klassenfeind gehandelt werden, ist es immerhin noch möglich, das Abitur im Westen zu machen. Noch. Zu den mündlichen Prüfungen im September soll es schon nicht mehr kommen. Nach der schriftlichen Abiturprüfung wird die Mauer gebaut. Der Regisseur Ben von Grafenstein erzählt die Geschichte der Klasse 13e jetzt in dem beeindruckenden Dokudrama Die Klasse. Die ARD zeigt den Film am Tag der deutschen Einheit.



"Die Gefahr war irgendwo wie im Weltall. Man hat sie nicht so wahrgenommen", sagt ein ehemaliger Schüler aus der 13e. Sie kamen sich in der Sektorenstadt ein bisschen wie Pfadfinder vor; kleine Schmuggeleien aus dem Westen waren an der Tagesordnung. Man guckte abends am Kudamm Das Mädchen mit den Katzenaugen und legte sich danach in Treptow ins Bett. Niemand wäre ernsthaft auf die Idee gekommen, dass diese Stadt bald eine Mauer teilt. Der Gedanke war einfach zu absurd. Die drei westlichen Besatzungsmächte würden so etwas nicht zulassen. Außerdem war es auch ganz reizvoll, für 53 Mark Miete im Osten zu wohnen und im Westen zur Arbeit zu gehen.



Spaten statt Skalpell

Der sowjetischen Besatzungszone laufen unterdessen die Menschen weg, 3000 pro Tag. Auch drei Schüler aus der 13e flüchten aus dem Osten. Als am 13. August 1961 das Absurde schließlich zur betonierten Wahrheit wird, ist für Rüdiger und viele andere der Traum von Abitur und Studium geplatzt. Statt Skalpell und weißem Kittel trägt Rüdiger nun Blaumann und Spaten. Er und sein Mitschüler Christian werden dazu verpflichtet, als Hilfsarbeiter im VEB Tiefbau Berlin zu arbeiten.



Es gibt sie, diese bestimmten Tage, die einen Richterspruch über das ganze Leben fällen. Auch in den Lebensläufen der Schüler der 13e wurde eine Grenze gezogen. Ihre Pläne und Wünsche wurden einbetoniert. Obwohl man die Bilder kennt, tun sie in diesem Film noch einmal weh: Menschen, die sich über den Stacheldraht hinweg zuwinken, Grenzposten mit zementierter Miene, grau wie der Beton, der Berlin für Jahrzehnte teilen soll.



Die Stille des Schreckens

Grafenstein zeigt aber auch bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus jener Zeit und die sind gerade deshalb so stark, weil sie anders aussehen als die Bilder, die man kennt: kein Winken mit Taschentüchern, keine Tränen, keine waghalsigen spontanen Fluchten durch Stacheldraht, keine Sprünge aus Hinterhoffenstern. Sie zeigen eher die Stille des Schreckens. Sie zeigen, wie die Grenzposten vor dem Brandenburger Tor ihre Posten beziehen und wie die roten Rosen in den Blumenrabatten durch den Stacheldraht leuchten, und man weiß nicht, ob aus Hohn oder aus Trotz.



Ein zwielichtiger Fluchthelfer soll Rüdiger schließlich in den Westen bringen. Die Sache fliegt auf, und Rüdiger wird zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Christian gelingt die Flucht. Er schwimmt durch den Groß Glienicker See auf die Westseite. Seine Freundin hat er zurückgelassen. Er hat sie damals nicht gefragt, ob sie mitkommen würde. Heute weiß er: Sie wäre mitgekommen. Chefarzt ist er tatsächlich noch geworden, aber dass er Anke damals nicht gefragt hat, das lässt seine Stimme heute noch brüchig werden.

Emsige Baubrigaden

Die Klasse ist ein sehenswerter Film über geschundene Lebensläufe und eine geschundene Stadt. Vielleicht ergreifen die nachgestellten Ereignisse und Archivbilder Berliner mehr als Magdeburger und diese wieder mehr als Hamburger oder Baden-Badener. Wenn man sieht, wie diese Stadt aufgerissen wird, ist es, als wäre man bei einer Operation am offenen Herzen dabei. Erschreckend und ungeheuerlich, mit welcher Emsigkeit und Selbstverständlichkeit die Baubrigaden arbeiten.



Auch an diesem 3. Oktober werden wieder viele der Erinnerungsfolklore im deutschen Fernsehen überdrüssig sein. Aber vielleicht ist es tatsächlich erst jetzt möglich, die historischen Ereignisse rund um den Mauerbau angemessen in Erinnerung zu rufen; jenseits von klischeebesetztem Gezeter und komödienhafter Verballhornung. Grafenstein ist das gelungen. Man muss von seiner eigenen Geschichte wie von einem großen Schlachtengemälde manchmal sehr weit wegtreten, um Konturen und Zusammenhänge und schließlich sich selbst darauf zu erkennen.



"Die Klasse - Berlin 61" läuft am 3. Oktober 2015 um 21.45 Uhr in der ARD.