Diese Jury hat sich nicht lumpen lassen. Besetzt mit oscar-, palmen- und löwenbekränzten Regisseuren wie Alfonso Cuarón, Pawel Pawlikowski, Nuri Bilge Ceylan und Hou Hsiao-Hsien, belohnte sie – entgegen aller eilfertig ausgerufenen Trends und Favoriten – das Entlegene, ja, das Unbekannte. Aus dem durchwachsenen Angebot dieses 72. Filmfestivals von Venedig suchte sie zielsicher erfundene, formal eigenwillige Beziehungsgeschichten unserer global gestörten Gegenwart heraus. Was der Jury-Präsident Cuarón am Samstagabend im Palazzo del Cinema am Lido fast beiläufig verkündete, ist ein radikales Statement für die Erneuerungskraft des Kinos durch seine klassische Autorität: starke Geschichten.

Der 48-jährige Lorenzo Vigas gewann mit seinem Spielfilmdebüt Desde allá (Von fern) den ersten Goldenen Löwen für Venezuela, bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte des Weltkinos. Er erzählt darin ein zunächst auf Geld und Gewalt gründendes Verhältnis zwischen dem Mittfünfziger Armando (Alfredo Castro) und dem 18-jährigen Straßenjungen Elder, das schmerzhaft in eine Art Liebe umschlägt. Der schwule Armando holt sich seine gekauften männlichen Spielzeuge zwar in die Wohnung, hält sie dort aber auf Distanz – bis er auf den jungen Elder trifft, der ihn niederschlägt und bestiehlt. Statt nun aber auf Vergeltung zu pochen, umwirbt er den Jungen weiter, beschenkt ihn, wird dem Drifter zum Ersatzvater und zum Objekt seines stürmischen sexuellen Begehrens. Natürlich geht das schief, und Armando, auf ein kontrolliertes Tauschverhältnis zur Welt festgelegt, findet bald einen so egoistischen wie grausamen Weg, Elder wieder loszuwerden.

Eine solche Katastrophe kann sich überall ereignen, und zu den Stärken von Desde allá gehört, dass er die venezolanische Hauptstadt Caracas als visuell oft in der Unschärfe gehaltene Allerweltskrisenmegalopole inszeniert. Nur die jeweils handelnden Personen sind ganz im Fokus, grässlich einsam im Grundrauschen der Stadt und der eigenen Gefühle. Auch Charlie Kaufman, der mit dem Großen Preis der Jury gewissermaßen den Silbernen Löwen gewann, untersucht das Alleinsein innerhalb eines Zweierverhältnisses vor dem Hintergrund fade gewordener Familienstrukturen. Der wunderbar verspielt arbeitende Fantast des Alltags (Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) tut das erstmals mit den Mitteln des Stop-Motion-Animationsfilms – und gerade die Verfremdung lässt die Story prototypisch gültig erscheinen.

Lichtarme Lichtspiele

Michael und Lisa, gesprochen von Jennifer Jason Leigh und David Thewlis, sind für einander eigentlich nichts weiter als ein One-Night-Stand im Hotel. Der von seinem Alltag voller Aufsagesätze angeödete Verkaufstrainer Michael, der dem hässlichen Call-Center-Entlein Lisa begegnet, wird in einer Welt voller Männerstimmen allein von ihrer weiblichen Stimme betört: Schon schlägt das Andere so fundamental ein, wie es sich auf belangloseste Weise am anderen Morgen verflüchtigt. Total traurig normal – nur dass hier Puppen, noch dazu mit bloß angepappten Gesichtselementen, diese Allerweltserfahrung machen. Selten hat ein Filmemacher den geläufigen Verdacht charmanter bestätigt: Auch wir ach so individuellen Menschlein ähneln Automaten, wenn man unsere Seelen nur feinmechanisch präzise auseinandernimmt.

Lichtarme Welten sind das, aus denen die Zuschauer am Lido in meist gleißende Helle stolperten. Die wohl düsterste erfüllt – und erdrückt nach einer Weile – den zweiten Spielfilm des 41-jährigen Emin Alper. Abluka (englischer Titel: Frenzy), ausgezeichnet mit dem Spezialpreis der Jury, führt in ein Istanbul der nahen Zukunft, das locker als albtraumartig halluzinierbare Gegenwart durchgeht. Die Türkei, ein paranoischer Polizeistaat, wittert überall Terrornester – folglich muss der nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassene Kadir (Mehmet Özgür) sich als Denunziant verdingen und dienstlich im Müll nach Brandsätzen wühlen. Sein jüngerer Bruder Ahmet (Berkay Atesa) gehört einer Brigade zur Erschießung streunender Hunde an und lebt ansonsten, vielleicht, im Widerstand. In dieser räumlichen und psychologischen Nachtwelt schichtet der Regisseur Albtraum auf Albtraum, bis auch die narrative Plausibilität zu leiden beginnt. Immerhin: Diese bizarre Tour de Force ist ein wildes Stück Kino. Und vor allem ein Aufschrei gegen die sich selbst zerstörende Türkei heute.

Szene aus "Behemoth" von Zhao Liang © Filmfestspiele Venedig

Nichtachtung der wahren Geschichten

Gegen diese Filme, deren Regisseure das Siegertreppchen fast verstört vor Glück erklommen, erscheint der Rest des Festivals plötzlich wie Makulatur. Vor allem die Titel mit dem inflationär aufgedruckten Gütesiegel "nach einer wahren Geschichte", die den modischen Hunger nach Authentizität ausgerechnet im Traummedium Kino zu stillen trachten, strafte die erbarmungslose Profi-Jury mit Nichtachtung. Tom Hoopers The Danish Girl mit Eddie Redmayne und Alicia Vikander über den ersten Mann, der sich in den 1930er Jahren zur Frau umoperieren ließ und dabei starb: zwar höchst elegant erzählt, aber chancenlos. Vielleicht auch weil der Film die überprüfbare Biografie des dänischen Malers Einar Wegener alias Lili Elbe zugunsten eines tränenreichen Finales arg schönt. Xavier Giannolis Biopic Marguerite über die eingebildete Opernsängerin Florence Foster Jenkins, mit Catherine Frot in der Hauptrolle: bloß hübsch. Und für Pablo Trapero, der mit El Clan wuchtig den verbürgten Fall eines mörderischen und geldgierigen Familiendiktators in den Spätjahren der argentinischen Diktatur wiedererfindet, blieb nur der Regiepreis.

Bedenklicher schon wirkt es, dass die Jury, eindeutig story-driven, sich anderen mutigen, radikalen Formen des Kinos verschloss, denen der Festivalchef Alberto Barbera den roten Teppich breit ausgerollt hatte. Überwältigend der poetisch-dokumentarische Blick des Chinesen Zhao Liang (Behemoth) auf die verheerende Umwelt- und Menschenzerstörung durch den Tagebau in der Mongolei. Anrührend intim Laurie Andersons filmisches Todestagebuch Heart of a Dog. Und in ihrem Erforschungsfuror eindrucksvoll Amos Gitais filmische Aufarbeitung des Mordes an dem israelischen Premierminister Izchak Rabin (Rabin, the Last Day) – ein Attentat, das den Friedenshoffnungen in Nahost vor 20 Jahren ein abruptes Ende setzte.

Könnte es nicht sein, dass die Zukunft des Qualitätskinos, das sich im Fiktionalen weitgehend auserzählt hat, auch in den visuell ehrgeizigen, zwischen Dokumentation und Essay siedelnden Filmen liegt – abseits der Franchise-Blockbuster, der Computerspiele und der attraktiven amerikanischen TV-Serien, die ihm an verschiedenen Fronten den Garaus zu machen drohen? Die Jury am Lido hat anders entschieden, auf ihre Weise pointiert und überzeugend. Hauptsache: Hoffnung.