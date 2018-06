Am 14. September 1985 strahlte der amerikanische TV-Sender NBC die erste Folge der Golden Girls aus. In The Engagement holen Blanche, Dorothy und Rose Dorothys Mutter Sophia aus einem abgebrannten Altersheim in ihre Frauen-WG. 180 Episoden wurden von der Serie ausgestrahlt, von 1990 an war sie auch in Deutschland zu sehen. Immer wieder werden gesellschaftlich relevante Themen wie Sterbehilfe, Homosexualität und Diskriminierung angesprochen – und im Rückblick zeigt sich, was das US-Magazin Medium berichtet: Die Golden Girls waren ihrer Zeit in vielen gesellschaftlichen Fragen weit voraus. Wir gratulieren mit einer Kartengeschichte zum 30. Geburtstag.

Leben im Alter Wie wollen wir leben, wenn wir alt sind und uns nicht mehr allein versorgen können? 2015 diskutiert Deutschland das Modell der Senioren-WG.

Sexualität im Alter Dass auch ältere Menschen noch sexuelle Bedürfnisse haben, wird erst in jüngster Zeit wieder in Kinofilmen reflektiert.

