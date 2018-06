Im Januar dieses Jahres zog Sony Pictures den Film The Interview zurück, nachdem sich Nordkorea darüber erbost hatte. Im August zog der WDR eine Talkshow zurück, nachdem sich verschiedene Frauenräte darüber erbost hatten. In beiden Fällen war sehr schnell von Zensur die Rede, und in beiden Fällen war es keine: Nur ein Staat kann zensieren, gekränkte Dritte können es nicht. Wer seine Ansichten angegriffen oder verraten fühlt, kann zwar seinen wirtschaftlichen, politischen oder moralischen Einfluss geltend machen. Aber wie die Gegenpartei darauf reagiert, bleibt ihr überlassen. Wenn eine Produktionsfirma oder eine Sendeanstalt einen Film zurückhalten, weil es lautstarke Beschwerden gibt, ist das vielleicht feige oder dämlich. Zensur ist es nicht.

Was nach Erstausstrahlung der Hart-aber-fair-Sendung im März in Gang kam, war ein klassischer Aushandlungsprozess: Interessensgruppen, die sich zu Verbänden zusammengeschlossen haben, fühlten sich in einer Fernsehsendung verunglimpft und machten ihren Ärger öffentlich. Der WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn löschte die Sendung daraufhin ohne Not aus der Mediathek, was zu Recht auf noch mehr Widerstand stieß. Hätte der WDR die Sendung einfach dort gelassen, wo sie war, wäre nicht etwa die Geheimpolizei in der Wohnung des Intendanten aufgetaucht und hätte ihn in ein abgelegenes Gefängnis gesteckt. Frank Plasberg hätte weiter moderieren und all seine Gäste weiter ihren Berufen nachgehen können.

Im Kalten Krieg war es eine beliebte Propaganda-Strategie der sozialistischen Regierungen, die Grundrechte, die die Bürger der westlichen Demokratien genossen, zu relativieren: Die Meinungsfreiheit gebe es nicht wirklich, die Wahlen brächten nicht wirklich etwas, der einzelne Bürger könne sich nicht wirklich einbringen, wenn er nicht über die richtigen familiären Verbindungen verfüge. Seit sich die Fronten zwischen Russland und der EU wieder verhärtet haben, erlebt man diese Rhetorik nicht nur im Internet jeden Tag. Und damals wie heute ist das beschämend den Bürgern und Journalisten totalitärer Länder gegenüber, die reale Risiken eingehen, um minimale Freiheiten zu erkämpfen.

"Hätte man sich vorher denken können"

Am Montagabend ließ der WDR dieselben Gäste jetzt noch einmal über dasselbe Thema diskutieren. Schon in den Tagen zuvor war viel vom Stalinismus die Rede: Die Wiederholungspraxis erinnerte einige Kritiker an die zynische Tradition stalinistischer Selbstkritiken. In der Gender-Debatte können die Kategorien gar nicht groß genug sein. In jede Gehaltslücke passt immer noch ein Gulag.

Selbstkritik übte in der Sendung am Ende nur der WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn, der die Sendung aus der Mediathek hatte nehmen lassen, wie es jedes Jahr auch zwanzig bis dreißig anderen Sendungen widerfahre. Das sei in diesem Fall ein Fehler gewesen, ein Fehler gewesen und, wie eingangs erwähnt, ein Fehler gewesen. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter, grummelig: "Das hätte man sich auch vorher denken können."

Dann verließ Schönenborn das Podium, und die Gender-Debatte wurde für den Rest der Sendung ziemlich genau so geführt, wie sie sonst auch immer geführt wird: Die Juristen Wolfgang Kubicki und Sybille Mattfeldt-Kloth warfen sich gegenseitig vor, die von der Verfassung garantierten Grundrechte auf Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit jeweils so zu priorisieren, wie es ihnen gerade passt. Anton Hofreiter erklärte, dass Gender Mainstreaming politisch Gleichberechtigung herstelle, Gender Studies hingegen wie jede andere Geisteswissenschaft die Wirklichkeit hinterfragten. Die Schauspielerin Sophia Thomalla sagte, dass sie eine erfolgreiche Frau sei und in diesem Land sagen dürfe, was sie wolle, auch wenn sie keine Intellektuelle sei, was niemand bestritt.

Die vierfache Mutter Birgit Kelle fand, dass der Feminismus tot sei, wenn er nichts für Frauen tue, die lieber Rentenzahler groß ziehen als arbeiten zu gehen. Und die Feministin Anne Wizorek erklärte, dass auch Frauen Sexismus verinnerlichen und sich somit selbst diskriminieren können. Sogar die blinden Flecken waren in dieser Diskussion dieselben wie sonst: Birgit Kelle sah großzügig darüber hinweg, dass sie ohne Feminismus nie gefragt worden wäre, ob sie zu Hause bleiben oder Vorstandsvorsitzende werden möchte. Und Anne Wizorek sprach erwachsenen Menschen die Fähigkeit ab, reflektierte Entscheidungen über ihr Leben selbst treffen zu können: Wer gar nicht weiß, wie indoktriniert er ist, braucht schließlich Hilfe.

In diesem Sinne war also eigentlich alles wie immer. Die Konservativen halten den Status Quo für die natürliche Ordnung der Dinge und werfen den Linken vor, ein stalinistisches Umerziehungsprogramm auszuhecken. Die Linken schaffen es nicht, sich den Menschen als souveränes Wesen vorzustellen, das sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki gab jedenfalls an, mit seiner Frau "auch ohne System" gut zusammenzuleben.