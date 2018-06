In jedem Tatort gibt es diese Geschichte: Kommissare ermitteln, Verbrecher begehen Verbrechen, Unbeteiligte kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Manchmal stoßen die Polizisten an ethische Grenzen, manchmal steht der Kriminelle er zufällig auf der falschen Seite des Gesetzes. Und manchmal fällt Polizisten und Verbrechern auf, dass sie ohne einander einfach nicht leben könnten.

In jedem Tatort gibt es aber auch eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht, den Nebensachen, die für die Auflösung des Falls keine nennenswerte Rolle spielen, ohne die ein Tatort aber natürlich nicht auskommt. Einrichtungsgegenstände, Kleidungsstücke, Kunstwerke an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Tatort seinen Charakter und seine Farbe verleihen.

Eben diese Tatort-Objekte wollen wir in einem spielerischen Format vorstellen: der Kartengeschichte Kriminelle Elemente. Wir beginnen mit dem ersten Fall des neuen Frankfurter Ermittlers Paul Brix.

Korrupte Polizisten, russische Mafiosi, Leichenentsorgung in der Schrottpresse: Der Fall Hinter dem Spiegel bemühte sich gar nicht erst um Unkonventionalität. Langweilig war er trotzdem nicht. Einerseits, weil der Mörder den Verdacht auf Kommissar Brix lenkte. Und andererseits, weil uns dieser Tatort sehr viel über die Geschichte der Bartmode verriet. Sehen Sie selbst!

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte ... spielt in der Frankfurter Halbwelt nur eine Nebenrolle. Vom Dreitagebart unterscheidet sich der angedeutete Vollbart durch seine präzise Konturierung, vom Vollbart durch seine servile Alltagstauglichkeit. Der Bart des willensschwachen Mannes. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

