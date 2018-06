Die belgische Filmregisseurin Chantal Akerman ist tot. Die 1950 in Brüssel geborene Tochter polnischer Holocaust-Überlebender ist am Montag im Alter von 65 Jahren in Paris gestorben, berichten französische Medien sowie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ihren Produzenten Patrick Quinet.



Im Zentrum von Akermans filmischer Arbeit standen Schicksale von Frauen und die Konfrontation mit der Vergangenheit. Akerman realisierte mehr als 40 Kurz- und Langfilme, darunter Jeanne Dielman und Eine Couch in New York mit Juliette Binoche.



Ihren ersten Kurzfilm Saute ma ville drehte Akerman 1968. Im selben Jahr studierte sie in Paris an der Internationalen Universität, 1972 ging sie für zwei Jahre nach New York. Die Bekanntschaft mit den Experimentalfilmern Michael Snow und Jonas Mekas wurde für ihre Filmarbeit prägend. Von ihnen lernte sie eigenem Bekunden zufolge, Filme zu machen, "deren Handlung nicht ihr Motor und ihre Rechtfertigung sind".

Ihre anfänglichen Experimentalfilme wichen im Laufe der Zeit einer konventionelleren Erzählstruktur. Akerman wurde zu einer Schlüsselfigur des feministischen Kinos. Auch versuchte sie, die eigene Erinnerung zu erfinden und in ihren Arbeiten jenes Loch zu füllen, das sie empfand, da ihre Mutter nie ein Wort über das Konzentrationslager verloren hatte. Dabei entstand 1988 Histoires d'Amérique. In diesem Film sah sie in New York amerikanischen Juden beim Sprechen und Träumen zu.

Akerman ging von Anfang an ihren eigenen Weg und brachte höchst unterschiedliche Filme in verschiedenen Formen heraus. Kritiker waren sogar der Meinung, Akerman sei eine der wichtigsten Regisseurinnen der vergangenen Jahrzehnte. Ihr Werk lasse sich nur schwer in die Sparte Film zwängen.

Für Überraschung beim Publikum und bei den Kritikern sorgte Akerman mit ihrer freien Adaption des La Prisonnière-Stoffs aus dem monumentalen Marcel-Proust-Werk, die sie 2001 unter dem Titel Die Gefangene in die Kinos brachte. Mit diesem sehr geschlossenen, die Geschichte einer Obsession erzählenden Werk, bestätigte sie ihren Ruf, eine der eigenwilligsten Filmemacherinnen ihrer Generation zu sein.

Noch in diesem Jahr war Akerman mit einer experimentellen Videoinstallation aus mehreren Leinwänden auf der Biennale in Venedig vertreten gewesen.