420 Filmadaptionen seiner Bühnenstücke listet Wikipedia auf. William Shakespeare ist der mit Abstand meist verfilmte Autor der Geschichte. Hamlet zum Beispiel wurde 75 Mal verfilmt – acht Mal allein zwischen 1907 und 1917. Das hat auch mit dem Versuch der frühen Filmemacher zu tun, ihre junge Kunst mit den Meriten der Hochkultur aufzuwerten. Aber vor allem in der englischsprachigen Welt ist die Faszination für Shakespeare bis heute ungebrochen. Justin Kurzels Macbeth ist dafür nur das jüngste Beispiel und nebenbei auch schon die 15. Verfilmung der berühmten Tragödie.

Orson Welles machte daraus 1948 eine allegorische Low-Budget-Adaption mit nur einem Bühnenbild. Roman Polanski verarbeitete 1971 mit seiner besonders blutigen Version die Ermordung seiner schwangeren Frau Sharon Tate. 1992 war Macbeth eine Comicfigur. 2006 spielte Sam Worthington ihn als modernen australischen Gangster, Patrick Stewart 2010 in einem TV-Film mit deutlichen Anspielungen auf Josef Stalin. Puh. Welche Variante kann da jetzt noch kommen? Macbeth im All?

Eher im Gegenteil, Kurzels Version mutet fast schon klassisch an. Nicht nur belässt er die Geschichte wie in dem 1623 entstandenen Stück im 11. Jahrhundert. Die Schauspieler rezitieren auch Shakespeares Originaldialoge. Gleichzeitig aber bleibt der australische Nachwuchs-Regisseur Justin Kurzel auch sich selbst treu. Sein Debüt Snowtown war ein an Brutalität und Trostlosigkeit kaum zu überbietendes Thriller-Drama über einen Massenmörder in Adelaide. Und schon die ersten Bilder machen klar: auch Kurzels Macbeth wird keine Komödie.



Barfuß im Hagel

Da stehen der schottische Fürst und seine Frau in der verregneten, sturmgepeitschten schottischen Landschaft und tragen ihr Kind zu Grabe – eine Hinzudichtung der Drehbuchautoren. Sichtlich gebeugt und gebeutelt sind die Menschen vom unwirtlichen Klima Nordeuropas. Nass die viel zu dünne Kleidung, verschlammt die undichten Schuhe. Man fragt sich, wie die Menschen damals ohne Outdoorbekleidung auch nur einen Winter überstehen konnten. Kurzels Macbeth ist gewissermaßen die klimatologische Variante der Tragödie.



Das ist ganz ernst gemeint. Der Film entstand an 36 Drehtagen an Originalschauplätzen in Schottland. Nur an sechs davon trieb Kurzel seine Darsteller nicht nach draußen. Für Marion Cotillard bedeutete das, dass sie bisweilen barfuß im Hagel spielen musste. Regen, Sturm und Gewitter sind hier nicht nur Theaterdonner, der metaphorisch das Innenleben der Figuren spiegelt, sondern das Klima trägt ganz konkret zu ihrer Verfasstheit bei. Wenn Macbeth vom Wahnsinn ergriffen wird, dann auch wegen der unhaltbaren äußeren Umstände, unter denen er existieren muss.



Kurzel will ein Gefühl für die Historizität des Stoffes herstellen, er führt das Leben des Mittelalters möglichst realistisch vor Augen. Das ist ein wirklich spannender Aspekt seiner Neuverfilmung, zumal er auch versucht, die Gier nach Macht, die Macbeth und seine Frau ins Verderben reißt, als Folgen psychischer Verheerungen darzustellen. Deshalb muss anfangs ihr Kind sterben – beide sind durch den Verlust traumatisiert. Für Kurzel, so sagt er es im Presseheft, leidet Macbeth zusätzlich an einer durch eine posttraumatische Belastungsstörung hervorgerufenen Psychose, ausgelöst durch die blutigen Schlachten, die er für seinen König schlägt.



Mordlust und Reue in einem Monolog

Für die Schauspieler bedeutet der Ansatz, die theatralische Tragödie mit realistischen Elementen zu unterfüttern, dass sie trotz der ausladenden Sprache Shakespeares natürlich wirken müssen. Michael Fassbender, zweifellos einer spannendsten Filmschauspieler der Gegenwart, kommt damit nicht so gut zurecht. Bei ihm wirkt es so, als hemme ihn der schwierig zu sprechende Dialog, er legt sich wie ein unsichtbares Gewicht auf sein Spiel und macht es ungewohnt steif. Das eigentliche emotionale Zentrum des Films ist die Französin Marion Cotillard in der Rolle der Lady Macbeth, die ihn durch ihre sensationelle Performance an sich reißt. Wie sie die Dialoge trotz der Sprachbarriere verinnerlicht, wie sie nuanciert zwischen laut und leise spielt und innerhalb eines Monologs Mordlust, Reue und abgrundtiefe Verlorenheit aufscheinen lässt – das ist schlicht sensationell.



Den Film retten kann Cotillard dennoch nicht. Denn Kurzel verfolgt seinen realistischen Ansatz nicht überzeugend und setzt stattdessen auf allerlei filmtechnische Spielereien. Seine Bildsprache ist extrem stilisiert; ständig liegt ein roter Filter über den Aufnahmen, die, man ahnt es, die Ströme von Blut vorwegnehmen, die noch fließen werden. Die Schlacht am Anfang des Films inszeniert Kurzel mit extremen Zeitlupenaufnahmen, in denen die Kämpfer aufeinander zustürmen. In Momenten wie diesen wirkt Macbeth wie eine überambitionierte Variante der Comicverfilmung 300.



Was wuchtig wirken soll und die Schicksalhaftigkeit der Handlung betont, führt bald zur Stagnation. Kurzels Macbeth kennt keine Modulation der Stimmung. Hier herrscht beständig Weltuntergangsstimmung und bärtige Männer schauen grimmig in die Kamera. Angesichts der Monotonie der Bilder verliert der Zuschauer bald das Interesse an den Ränken und Kämpfen, die sich im letzten Drittel gefühlt endlos hinziehen. Von psychologischer Genauigkeit keine Spur mehr. Ein Vorwurf übrigens, den Kritiker vor über 40 Jahren auch schon Roman Polanskis Bearbeitung machten.