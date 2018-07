"Fuck" ist ein angemessenes Wort, wenn man die Lage bedenkt, in der Mark Watney sich in diesem Film befindet. Nachdem er in einem Staubsturm von einem abgerissenen Raumschiffteil getroffen wurde. Nachdem die Nasa-Mission Ares 3 ohne ihn den Mars verlassen hat, weil der Rest der Crew Watney für tot hält. Er wacht auf, schleppt sich in die zurückgelassene Raumstation und zieht sich erst einmal die Reste der Antenne aus dem Bauch. Es blutet. "Fuck!", ja, so muss man es sehen.

In diesem Auftakt zu Ridley Scotts Der Marsianer, der Verfilmung von Andy Weirs Weltraumroman, steckt der ganze Horror, der wie hier besser kaum zu inszenieren wäre: Watney (Matt Damon) ist fortan der einsamste Mensch in unserem Sonnensystem, ein paar Millionen Kilometer und etliche Reisemonate von der Erde entfernt. Und dieser Horror ist weniger ein Produkt der Science-Fiction, sondern entspringt dem spekulativen Realismus einer gar nicht so fernen Zukunft, in der die Stiftung Mars One den sogenannten Bruderplaneten der Erde besiedeln möchte. 200.000 Freiwillige haben sich für diese Kolonisierungsfantasie beworben, den One-Way-Flug in die fundamentale Einsamkeit.

Die Anfangsminuten des Marsianers verdichten das ganze Geworfensein des Menschen in diese neue Welt zu einem zunächst bedrückenden Bild. Die Stille dieser unendlichen Räume erschrecke ihn, hat Blaise Pascal einmal geschrieben. Allerdings ist der Astronaut Mark Watney offenbar mit einem besonders robusten Gemüt gesegnet. Wir haben es hier jedenfalls nicht mit einem Hysteriker zu tun. Ganz Botaniker tut Watney das, was Botaniker in so einer Situation tun: Er baut Kartoffeln an.

Dieser Widerspruch von metaphysischem Drama und technischer Erkundung der eigenen Situation, ist zunächst auch ganz reizvoll. Vorab wurde bereits die technische und wissenschaftliche Genauigkeit des Films und der literarischen Vorlage belobigt. Das Nebengebäude der Raumstation wird zum Gewächshaus, in einem komplizierten, technischen Prozess stellt Watney Wasser mithilfe von Raketentreibstoff her, die Beete düngt er mit seinen Exkrementen, während draußen der Marssturm tobt und man kurz davor war, Watney für eine Figur aus Becketts Endspiel zu halten, die nicht mehr lebt, sondern lediglich am Leben bleibt, und es sich einrichtet in ihrer Verinselung, in der die Zeit rasend schnell und quälend langsam vergeht. Man lebt, aber man ist nicht mehr in der Welt, weil es die Welt nicht mehr gibt, beziehungsweise weil man unerreichbar ist. So eine Figur wäre eigentlich eine zutiefst melancholische Gestalt. Und auch der mutterseelenallein gelassene Watney weiß, diese Wüste hat nur noch einen Besitzer: ihn selbst.

Aber wozu? Er ist der erste und zugleich der letzte Mensch auf neuer Erde, in diesem Teil des unendlichen Weltalls. Die Sterne und die Sonnenuntergänge, die wir Erdmenschen so sehnsuchtsvoll und romantisch verblödet anstarren, sind plötzlich ohne Trost. "Das anzustrebende Ziel ist die Rettung. Die dazu erforderliche Mindestvoraussetzung ist Überleben", heißt es in William Goldings furchterregendem Roman Der Felsen des zweiten Todes. Darin strandet ein Marineoffizier auf einem Felsen mitten im Atlantik unter wütender Sonne, und mit wachsender Beziehungslosigkeit bleibt ihm nur noch die fortwährende Versicherung seiner selbst. Er spricht seinen Namen, sagt "Ich bin ich", ein an sich selbst gerichtetes Lebenszeichen. "Ist jemand da?", der Hilfeschrei des Verlassenen, war da längst zum "Bin ich noch da?" geworden.