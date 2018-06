Für wenige Augenblicke sollen die Moderatoren der Tagesschau künftig von Kopf bis Fuß zu sehen sein. Ab Sonntag werden die Nachrichtensprecher nicht mehr während der gesamten Sendung hinter dem Pult stehen, sondern nach dem Wetterbericht auch mal seitlich daneben. Das bestätigte ARD-aktuell dem Tagesspiegel.

"Erstmals seit 63 Jahren werden die Zuschauer die Beine des Tagesschau-Sprechers sehen", sagte der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke. Eigentlich sei das eine kleine Veränderung, aber für die Tagesschau seien auch kleine Schritte eine große Sache.



Die neue Präsentation wird es nach den Worten von Gniffke nur am Ende der Sendung geben: "Wenn die Sprecherinnen und Sprecher nach dem Wetterbericht die Schwerpunkte der Tagesthemen ankündigen, werden sie seitlich am Tisch stehen, sodass wir die Themenankündigung mit großformatigen Fotos auf der Medienwand illustrieren können." Dann folge der Abspann, und die Moderatoren seien von Kopf bis Fuß zu sehen.

ARD-aktuell hatte – um vorab auf die Neuerung aufmerksam zu machen – in den Tagesthemen am vergangenen Wochenende eine Puppe ohne Oberkörper aufgestellt. Viele Zuschauer rätselten, was es damit auf sich haben könnte.

Mit der kleinen kosmetischen Veränderung gehe die bereits eingeleitete inhaltliche Entwicklung zu mehr Erklärung und Vertiefung in der Tagesschau einher, sagte Gniffke. Die letzte große optische Veränderung hatte es im vergangenen Jahr gegeben. Die Sprecher präsentieren das Weltgeschehen seither aus einem moderneren Studio.