Der Abgas-Skandal bei Volkswagen ist noch lange nicht ausgestanden, da laufen in Hollywood schon Vorbereitungen für einen möglichen Film über das Debakel beim deutschen Autobauer. Das Filmstudio Paramount Pictures gab in Los Angeles bekannt, dass es sich gemeinsam mit der Produktionsfirma von Schauspielstar Leonardo DiCaprio, Appian Way, die Rechte für ein geplantes Buch über die Affäre gesichert habe. Demnach ist noch unklar, welche Schauspieler und Regisseure an dem Projekt arbeiten werden.

Die Idee zu dem noch unbetitelten Werk kommt von dem bei der New York Times tätigen Journalisten Jack Ewing. In dem Buch will er dem auf anhaltenden Erfolg getrimmten Firmenethos von Volkswagen und der Frage nachgehen, inwiefern sich das im aktuellen Skandal äußerte.

DiCaprio war zuletzt Hauptdarsteller und Produzent des Films The Wolf of Wall Street, in dem er einen Börsenmakler spielt. Er engagiert sich auch für den Umweltschutz.

VW hatte im September zugegeben, dass in elf Millionen Fahrzeugen weltweit Computersoftware eingebaut wurde, um die Ergebnisse bei staatlichen Abgastests zu manipulieren. Konzernchef Martin Winterkorn trat im Zuge des Skandals zurück.