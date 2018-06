Pietät ist normalerweise keine Kernkompetenz des kommerziellen Fernsehens. Insofern war es eine beachtliche Entscheidung von RTL, die Ausstrahlung seines Blockbusters Starfighter kurz nach dem Absturz des Germanwings-Flugs 9525 Ende März zu verschieben, wie es Pro Sieben zehn Jahre zuvor mit einem Film namens Tsunami getan hatte.

Damals wäre es allerdings gut gewesen, Pro Sieben hätte den Film nicht nur auf die Zeit nach der Trauerphase verschoben, sondern bis in alle Ewigkeit, so missraten war die fiktive Flutwelle vor Sylt, so wenig hatte sie mit einer echten zu tun. Dass nun der Film über die Bundeswehrjets, die man Witwenmacher nannte, neun Monate nach dem Ausgangstermin läuft, ist hingegen durchaus zu begrüßen. Mit Starfighter ist RTL tatsächlich ein richtig guter Film gelungen. Der Hang des Senders zum dramatischen Overkill, der die RTL-Produktionen oft belastet, ist in diesem Fall völlig angebracht: Das Starfighter-Desaster, in dem zwischen 1962 und 1984 fast ein Drittel der 916 Maschinen vom Typ F-104 abgestürzt sind, zählt zu den skandalösesten Affären der an skandalösen Affären keineswegs armen Historie bundesdeutscher Industriepolitik.

RTL erzählt die Geschichte so: Am Anfang der swinging sixties, als unterm Haarturm die Farben der Kleider explodierten, verliebt sich die Parfümverkäuferin Betti in den kernigen Kampfpiloten Harry, der sie in die schillernde Welt verwegener Flieger am rheinischen Luftwaffenstützpunkt entführt. Doch der american dream aus Kölner Fertigung gerät zum Albtraum, als die Starfighter-Flugzeuge des US-Herstellers Lockheed gleich reihenweise abstürzen und ihre Besatzungen mit in den Tod reißen – darunter bald auch Harry selbst. Dass es sich wirklich jedes Mal um einen Pilotenfehler handelt, wie das Verteidigungsministerium verkündet, bezweifelt die hochschwangere Witwe und stellt eigene Nachforschungen an. Bei der Recherche gerät sie in ein engmaschiges Netz aus Vertuschung, Lügen, Manipulation, aus dem sie sich mithilfe einer Sammelklage zu befreien versucht. Mit Erfolg, so viel sei über einen Prozess gespoilert, der 1975 Justizgeschichte schrieb.

Glaubhafte Empathie

Aber RTL wäre nicht RTL, wenn es aus diesem Stoff kein künstliches Kaugummi-Entertainment voller Klischees und Knalleffekte im Beschuss permanenter Soundkaskaden stricken würde. Und Miguel Alexandre wäre nicht der Melodram-Regisseur Miguel Alexandre, wenn er nicht jede Emotion, jeden Effekt, das ganze VFX-Gewitter ein, zwei Stufen zu hoch pitchen würde. Trotzdem unterscheidet sich dieses Eventmovie von den üblichen RTL-Produktionen. Es gibt glaubhafte Empathie und leidenschaftliche Empörung über das kriminelle System des bayrischen Paten Franz-Josef Strauß. Dem Profitinteresse des militärisch-politischen Komplexes hatte Strauß damals nicht nur Milliarden an Steuergeldern, sondern auch das Leben von 116 Piloten geopfert.

Produzent Michael Souvignier, der schon dem Contergan-Skandal einen berührenden Film abgerungen hat, sagt ganz unverblümt, mit Starfighter arbeite er auch all die "Schweinereien" von FJS auf, den er schon als "kleiner Revolutionär in der Schule gehasst" habe. Für faktenbasierte Dokumentationen, mit denen Souvigniers Firma Zeitsprung einst den Grundstein des deutschen Historienevents legte, mag der Ansatz zu subjektiv klingen; Spielfilmen mit Herz und Hirn kann er durchaus dienlich sein. Während keinesfalls nur Privatsender ihr Erinnerungsentertainment gern lieblos abspulen, bewahrt Souvigniers Mitgefühl den opulenten Zweistünder davor, bloß eine routinierte Mischung aus Top-Gun, Grease und Erin Brockovich zu sein.

Blutzoll zu Friedenszeiten

Das liegt auch an der Schauspielerin Picco von Groote: Ihre Figur Betti vollzieht einen plausiblen Wandel vom naiven Fräulein der spießbürgerlichen Vorkrisenjahre zur selbstbewussten Frau des folgenden Aufbruchs. Damit erzählt sie einiges über den Umbruch rings um 1968, der verkrustete Autoritäten in Frage stellt und die aufkommenden nicht ungeschoren lässt. Die zwei Epochen, die hier aufeinandertreffen, werden von jeweils einer tragenden Nebenfigur verkörpert: Rainer Bock als Verteidigungsminister Hermann Weltke alias Kai-Uwe von Hassel, der trotz Verlust seines eigenen Sohnes im Starfighter vom "Blutzoll" faselt, den eine wehrhafte Demokratie in Friedenszeiten zu leisten habe und ansonsten weiter am Geflecht seines Amtsvorgängers webt; und Alice Dwyer als Bettis beste Freundin Helga, die aus der Pilotenclique in die APO abweicht, dort allerdings zur Fundamentalopposition neigt.

Das lässt die übliche Zielgruppenversorgung zwischendrin glatt vergessen, obwohl natürlich auch hier die Darsteller kataloggemäß gekleidet im Cabrio vom Bowling übers Autokino Richtung Zukunft fahren und Sätze sagen wie "Das musst du dir mal reinziehen". Doch wenn sie ein Großschauspieler wie Frederick Lau für den Niveauzwerg RTL sagt, muss wohl was dran sein.

"Starfighter" läuft am 12. November um 20.15 Uhr auf RTL.