In jedem Tatort gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht: von Einrichtungsgegenständen, Kleidungsstücken, Kunstwerken an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Film seinen Charakter und seine Farbe verleihen. Diese Objekte stellen wir in unserer Kartengeschichte Kriminelle Elemente vor. In der Tatort-Episode Spielverderber ging es um einen Eifersuchtmord auf dem niedersächsischen Land. Und weil man auf dem Land auch heute noch unmotorisiert kaum am öffentlichen Leben teilnehmen kann, ging es in diesem Tatort auch um das Verhältnis des Menschen zu seinen Maschinen.



Zeit Online Karten © Screenshot NDR Kriminelle Elemente Der "Tatort" Hannover in fünf Vehikeln Charlotte Lindholm muss eine Beziehungstat in der Luftwaffe aufklären. Die Geschichte spielt in einer der motorisiertesten Gegenden der Welt: auf dem niedersächsischen Land. Das Gefährt ist hier die Verlängerung des Menschen mit anderen Mitteln. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte © Screenshot NDR Fangen wir klein an. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Die heimtückische Nachbarin fährt normalerweise Rollstuhl. Für größere Ausflüge parkt vor der Tür ein Elektromobil. Ihr geringer Bewegungsradius entspricht ihrem kleinmütigen Charakter. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte