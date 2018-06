"Willkommen in Chiraq, dem Land von Schmerz, Elend und Zwietracht", gurrt Samuel L. Jackson vergnügt, und auch wenn der Bürgermeister von Chicago die Wortschöpfung "Chiraq" gar nicht lustig findet, die seine Stadt aufgrund ihrer hohen Mordrate mit dem Irak zusammenbringt. Die gleichnamige Komödie von Spike Lee wird jedenfalls von der amerikanischen Kritik vorab freudig begrüßt. Am Freitag startet Chi-raq (die Bindestrichvariante ist der Name der Hauptfigur) in den USA. Es ist der erste Film, den Amazon ins Kino bringt.

Das Internetkaufhaus ist mit seinem Streaming-Service längst groß ins Fernsehgeschäft eingestiegen und macht seinen Prime-Kunden Filme wie Serien übers Netz zugänglich. Nun versucht es der Konzern auch im Kino, und im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Netflix wird Amazon nicht von den amerikanischen Kinoketten boykottiert.



Netflix hatte vorgelegt, am 16. Oktober startete Beasts Of No Nation, der erste Netflix-Kinofilm, jedoch lediglich in 31 Sälen landesweit. Die großen US-Kinobetreiber hatten sich geweigert, Beasts Of No Nation zu zeigen, obwohl das Drama des Regisseurs Cary Fukunaga um afrikanische Kindersoldaten ziemlich überwältigend ist. Netflix hatte zuvor angekündigt, es am Tag des Kinostarts zugleich auch auf seiner Internetseite verfügbar zu machen. Das verstörte die Kinobetreiber. Amazon hingegen hat nun versprochen, einen Monat zu warten, bevor Chi-raq auch online sehen ist. Und auch die Serie, die Amazon bei Woody Allen bestellt hat, wird natürlich nur im Stream laufen.

Wer darf wann wo wie bewegte Bilder zeigen?

In den USA tobt ein Kampf nicht bloß um die Zukunft des Fernsehens und um die bekanntesten Filmemacher, die mit größter künstlerischer Freiheit und üppigen Budgets von den Streaming-Plattformen umworben werden. Es geht vor allem darum, wer wann wo wie bewegte Bilder zeigen darf. Also um das, was man in diesem Geschäft die Verwertungskette nennt. Üblich war bislang, dass Filme zuerst im Kino liefen, bevor sie dann ein paar Monate später auf DVD oder als Download rauskamen, meist zuerst zum Leihen, dann zum Kaufen, und wieder ein paar Monate später im Pay-TV liefen und ein paar Jahre danach im Free-TV. Für alle Beteiligten dieser Kette war das lange Jahre ein gutes Geschäft, Filmstudios und Filmverleiher, Videotheken und Kaufhäuser, am Ende auch Fernsehsender profitierten davon. Bis ihre Geschäftsmodelle infrage gestellt wurden.

Sehen, was man will, wo man will, wann man will: Das ist das Versprechen der Streaming-Dienste, und die weltweit größten, Netflix und Amazon, wollen es nun räumlich erweitern, auf den Kinosaal. Sie wollen die alte Verwertungskette sprengen. Gestritten wird letztlich um die Zuschauer, um deren Geld, Seh- und Konsumgewohnheiten. Es ist nicht eine Frage ob, sondern wann dieser Kampf auch in Deutschland richtig beginnt. Nun ja, es könnte hierzulande noch dauern.

Dass der Kinoauftakt für Netflix in den USA mit Beasts Of No Nation ein eher symbolischer werden würde, war aufgrund des Boykotts schon vorher klar. Das Einspielergebnis wirkt desaströs: Laut der Branchenwebsite boxofficemojo.com hatte der Ticketumsatz insgesamt jämmerliche 90.777 Dollar betragen, als Beasts Of No Nation Ende Oktober nach zwei Wochen von den Leinwänden verschwand.



Brad Pitt macht auch schon mit

Bei kommenden Netflix-Projekten jedoch werden die Kinoketten sich Boykottmaßnahmen vorher zweimal überlegen. Derzeit laufen zum Beispiel die Dreharbeiten zu War Machine, 60 Millionen Dollar hat Netflix für die Vertriebsrechte der Verfilmung The Operators bezahlt, des Sachbuchbestsellers von Michael Hastings über den einstigen Isaf-Kommandeur Stanley McChrystal. Den Vier-Sterne-General spielt Brad Pitt. Währenddessen steckt Pitts Ehefrau Angelina Jolie bereits in den Vorbereitungen für ihre nächste Regie-Arbeit First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, Jolie fungiert zugleich als Produzentin – für Netflix. Welcher Kinobetreiber würde die kommenden Filme zweier der größten Hollywoodstars nicht zeigen wollen?

Weltweit gibt es 69,17 Millionen Netflix-Abonnenten. Mit 43,18 Abonnenten ist Netflix in den USA mit Abstand Marktführer. Bald wird jeder zweite Haushalt bei dem Streaming-Dienst Filme und Serien schauen statt nur im Fernsehen. Die Kabel- und Satellitenbetreiber spüren die Folgen längst: Im zweiten Quartal 2015 haben laut der TV-Beratungsfirma MoffettNathanson 605.000 Amerikaner ihren Kabelvertrag gekündigt. Das Phänomen hat einen Namen, cord-cutting, und knapp 1,3 Millionen Amerikaner also haben allein im vergangenen halben Jahr ihr TV-Kabel gezogen, um nur noch im Netz weiterschauen.