In jedem Tatort gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht: von Einrichtungsgegenständen, Kleidungsstücken, Kunstwerken an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Film seinen Charakter und seine Farbe verleihen. Diese Objekte stellen wir in unserer Kartengeschichte Kriminelle Elemente vor. In der Tatort-Folge Benutzt trieb ein skrupelloser Geschäftsmann sein Unwesen, der vor Jahren eigentlich schon für tot erklärt wurde. Um an insgesamt 3,4 Millionen Euro zu kommen, spielte er ehemalige Geschäftspartner, seine Exfrau und die Polizei zielsicher genau so aus, dass ihm am Ende das Geld in die Hände fallen würde. Das Talent dafür hat er vom Billard. Was er nicht wissen konnte: Auch die Ermittler spielen regelmäßig Billard.



Zeit Online Karten © ARD Kriminelle Elemente Der "Tatort: Benutzt" in fünf Vogelperspektiven Eine große Billard-Metapher durchzog diesen "Tatort": Der Mörder war einmal Deutscher Meister im Dreiband-Billard. Auch sein Verbrechen plante er drei Schritte voraus: Alle Beteiligten bewegten sich nach seinem Plan.

© Screenshot WDR Um im Bild zu bleiben: Sie waren die Kugeln.

Im Film wurde das dadurch symbolisiert, dass die Figuren immer wieder von oben gezeigt wurden. Auf diese Weise blickte der Zuschauer auf das Geschehen wie ein Spieler auf den Billardtisch.

















