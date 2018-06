Die Schauspielerin Maja Maranow ist tot. Sie sei bereits am vergangenen Montag im Alter von 54 Jahren in Berlin gestorben, teilte das ZDF mit. Maranow war vor allem als Ermittlerin in der ZDF-Krimiserie Ein starkes Team bekannt.

"Maja Maranow war eine exzellente Schauspielerin von großer Emotion und hoher Intensität", sagte ZDF-Fernsehfilmchef Reinhold Elschot. "Sie wird uns sehr fehlen."

Die Karriere von Maja Maranow begann am Theater. Anfang der 1980er Jahre stand sie in Lübeck und Hamburg auf der Bühne. Später schaffte sie den Durchbruch im Fernsehen und spielte Hauptrollen in den Mehrteilern Der Schattenmann und Die Affäre Semmeling.



Ab 1993 ermittelte sie als Verena Berthold in der Krimireihe Ein starkes Team. Im August hatte Maranow angekündigt, die Serie zu verlassen. Die letzte Folge, in der sie mitwirkte, sendet das ZDF am Samstag.