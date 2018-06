In jedem Tatort gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht: Einrichtungsgegenstände, Kleidungsstücke, Kunstwerke an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Film seinen Charakter und seine Farbe verleihen. Diese Objekte stellen wir in unserer Kartengeschichte Kriminelle Elemente vor. Im Tatort: Zorn Gottes planten zwei Islamisten einen Anschlag auf ein Braunschweiger Krankenhaus. Doch weil bei der illegalen Einreise ein Fehler passierte, konnten die Ermittler das Schlimmste verhindern. Das räumliche Sehen der Zuschauer wurde unterdessen in den Vollwaschgang geschickt.



Zeit Online Karten © ARD Kriminelle Elemente Der "Tatort: Zorn Gottes" in fünf Vertigos Ein Großteil des "Tatorts" spielte in komplexen Gebäuden mit langen Gängen: Flughafen, Polizeirevier, Krankenhaus. In diesem Gebäuden bewegt man sich in alle Richtungen und ist trotzdem orientierungslos. Der "Tatort" vermittelte das so:

