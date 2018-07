Der Film Die Kommune um eine Wohngemeinschaft in den 70er Jahren lief in diesem Jahr im Wettbewerb der Berlinale. Am 21. April kommt die Tragikomödie des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg nun in die deutschen Kinos.



ZEIT ONLINE: In Die Kommune gründen Anna und Erik, seit langem ein Paar, eine fröhliche Hausgemeinschaft. Schwierig wird es, als irgendwann Eriks junge Geliebte einzieht. Dennoch wirkt Ihr Film wie eine Liebeserklärung an Menschen, die Neues in ihrem Leben und in der Liebe wagen.

Thomas Vinterberg: Ich bewundere sie für ihren Mut, wie ich jeden bewundere, der versucht, Mittelmäßigkeit zu vermeiden. In unserer schüchternen kleinen dänischen Gesellschaft ist es wichtig, dass man sich nicht in die Mitte ziehen lässt. Leute wie Anna und Erik haben eine neue Form des Zusammenlebens ausprobiert, sie wollten ihren Kindern größtmögliche Freiheit schenken und haben versucht, alles zu teilen. Das ist sehr großherzig. Manche haben daraus einen Vorteil gezogen, manche haben darunter gelitten, wie in dem Film. Aber es hatte auch eine Kraft und stand für Werte, die auch heute noch sehr wichtig sind.



Thomas Vinterberg Thomas Vinterberg wuchs selbst in einer Kommune auf und verfasste 1995 mit Lars von Trier und weiteren dänischen Regisseuren das dogma 95-Manifest. Sein Familiendrama Das Fest war der erste Spielfilm nach den Regeln der wirklichkeitstreuen Abbildung und revolutionierte das Filmemachen. Auf dem Filmfest in Cannes erhielt er dafür 1998 den Spezialpreis der Jury. Sein Drama Die Jagd um einen erfundenen Kindsmissbrauch wurde 2012 in Cannes ebenfalls prämiert. Vinterbergs jüngster Film Die Kommune lief 2016 im Wettbewerb der Berlinale. Die Hauptdarstellerin Trine Dyrholm wurde für ihre Darstellung mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.

ZEIT ONLINE: Welche revolutionäre oder zumindest neue Idee würden Sie gerne wagen?



Vinterberg: Beruflich habe ich bereits 1998 eine Revolution gewagt mit dem Dogma-Film Das Fest. Es ist sehr schwierig, eine neue zu finden. Ich bin nicht mehr jung.



ZEITONLINE: Revolutionäre Ideen sind den Jungen vorbehalten?



Vinterberg: Ja. Später kommen sie einem nicht mehr automatisch und wie von allein. Das ist nicht hart, sondern der Lauf der Dinge. Um wirklich Neues zu wagen, braucht es ein starkes Bedürfnis und auch ein klein wenig Naivität.



ZEIT ONLINE: Anna und Erik sind beide um die 50, als sie eine Kommune gründen. Aus heutiger Sicht mag es etwas naiv wirken, als sie Emma, Eriks junge – und strahlend hübsche – Geliebte, aufnehmen.



Vinterberg: Das Problem ist heute wie damals die Vorstellung unserer Umwelt, wie man zu lieben hat. Die ist ziemlich erbärmlich, aber hartnäckig. Untreue gilt als Verbrechen; wer untreu ist, wird wie ein Kranker behandelt. Damals, in den 1970er Jahren, war das Gegenteil ein Verbrechen: deinen Mann oder deine Frau besitzen zu wollen, galt als falsch. Man musste sie frei geben.



ZEIT ONLINE: Können wir den Partner wirklich sharen wie heutzutage Autos und Wohnungen?



Vinterberg: Im Film versuchen sie es. Heute würden die meisten von sich sagen: Das können wir nicht. Aber ich kenne auch Männer und Frauen, die in Partnerschaften leben, ohne dafür geschaffen zu sein. Ich glaube, dass jedes Paar – voller gegenseitigem Respekt und Fürsorge für den anderen – seine eigenen Regeln finden sollte. Du kannst dich nicht einer moralischen Norm unterordnen. Ohne solche eigene Regeln werden die Menschen unehrlich zueinander. Die halbe Nation ist sowieso untreu. Aber sie sind heimlich untreu. Das macht sie einsam – und den anderen zum betrogenen Opfer. Es gibt Paare in meinem Land, und ich bin sicher auch in Ihrer Heimat Deutschland, da kommt der Mann eines Tages nach Hause und sagt: "Ich steh sexuell mehr auf Männer als auf Frauen." Wenn es so ist, muss ich es sagen, denn nur dann ist es möglich, noch lange miteinander weiterzuleben, vielleicht sogar noch Sex miteinander zu haben. Weil dann Raum dafür da sein kann.



ZEIT ONLINE: In Ihrem Film zerbricht Anna fast an der Anstrengung, diesen Raum zur Verfügung zu stellen.