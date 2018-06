Der Schauspieler und ehemalige Frankfurter Tatort-Kommissar Karl-Heinz von Hassel ist tot. "Er starb nach kurzer schwerer Krankheit am Dienstag in Hamburg", teilte seine Ehefrau mit. Von Hassel wurde 77 Jahre alt.



Dem Fernsehpublikum wurde von Hassel als beharrlich und eher unspektakulär ermittelnder Kommissar Edgar Brinkmann in den Tatort-Filmen des Hessischen Rundfunks bekannt. Stets korrekt gekleidet, als Markenzeichen eine Fliege, ermittelte er von 1984 bis 2001 in insgesamt 28 Folgen.



Von Hassel wirkte auch in mehreren Spielfilmen mit. In den vergangenen Jahren war er vor allem auf Theaterbühnen in Düsseldorf, Hannover und Essen zu sehen. Im Fernsehen trat von Hassel zuletzt 2012 in der Serie In aller Freundschaft auf.