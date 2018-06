Warum heißt Fantasy eigentlich Fantasy? Bloß weil darin Fantastisches passiert? Kann es Zufall sein, dass zumindest phonetisch das Wort "Fan" so nahe liegt? Zufälle, nei-hein, existieren in der Fantasy nicht. Es gibt für alles eine Erklärung. Besser gesagt: Es muss für alles eine Erklärung geben. Sonst werden die Fans sauer.



"Ist man nicht genau deshalb ein Fanatiker: Man hat immer recht. Alles ist der Wille des Herrn." So spricht der Atheist (oder jedenfalls Agnostiker), Strippenzieher und Eierkopf Varys im Thronsaal von Meereen. Auf den ersten Blick ist das eine unscheinbare Szene, doch tatsächlich ist es eine, nein: die Metaszene der sechsten Staffel von Game of Thrones.

Zwerg Tyrion hat in Abwesenheit der Herrscherin, Drachenmutter Daenerys, übersinnliche Hilfe herbeigerufen, um die aufrührerischen Völker unter Kontrolle zu halten: Kinvara heißt die hohe Priesterin des Red Temple in Volantis und ist eine Art Ordensschwester von Melisandre. Letztere hatte mit ihrer roten Magie dem verblichenen Möchtegernkönig Stannis nicht sonderlich viel Glück gebracht. Dafür erschuf sie sich mit der ebenfalls magischen Wiederauferstehung von Jon Snow einen neuen Herzbuben mit Machtpotenzial.



Kein Wunder also, dass Varys skeptisch ist, was Kinvaras Kräfte und Motive angeht, doch die entgegnet ihm: Schlimme Dinge passierten aus gutem Grunde, ja, alles geschehe aus gutem Grunde. Ergo gibt es also auch für alles eine Erklärung, zur Not eine unbefriedigende, das ist der Job von Serienmachern, den Göttern der Fernsehfiktion.

Und nicht nur weil diese Folge mindestens zwei wesentliche Erklärungen liefert für Umstände dieser Serie, ist diese ansonsten eher unspektakuläre Szene so bedeutsam: Es ist, als führten die bei Game of Thrones ja nur halbgöttlich wirkenden Serienmachern Benioff und Weiss hier ein lautes Selbstgespräch in verteilten Rollen, zugleich für und als Fans, vor allem aber Deuter des göttlichen Willens des Schriftstellers George R. R. Martin, dem Schöpfer dieses ganzen Fantasy-Universums. Was ist der Wille dieses Herrn, welches sind seine unergründlichen Wege?



Warum zum Beispiel heißt Hodor eigentlich Hodor, der herzensgute, aber etwas unterbelichtet erscheinende Bodyguard des gelähmten Bran Stark? Und wieso spricht Hodor genau nur dieses eine Wort, immer und immer wieder: Hodor, Hodor, Hodor? Das ist vielleicht nicht die vordringlichste unter den vielen Fragen, auf deren Beantwortung Leser von Martins Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer seit Jahren warten, und entsprechend werden sie sich nach dieser Folge womöglich wieder und wieder mit der flachen Hand gegen die Stirn hauen: Hodor, Hodor, Hodor? (Das werden die, na klar: wahren Fans aber erst tun, nachdem sie ihre Tränen getrocknet haben.)

Bran, der seit gefühlten Ewigkeiten gemeinsam mit Hodor und der braven Meera Reed weit außerhalb der übrigen Serienhandlung in einer Höhle hockt und sich von einem Baumgreis in die Kunst des Zeitreisens (und nun also: der Veränderung der Vergangenheit) einführen lässt, rückt in dieser Folge wieder ins Zentrum des Geschehens. Und damit auch eine Erinnerung daran, dass die eigentliche Entscheidungsschlacht in Game of Thrones gar nicht um diesen Thron geführt werden wird. Dieser weltliche Kampf, mit dem all die menschlichen Figuren der Serie seit fünfeinhalb Serienjahren mehr als gut beschäftigt sind, ist in Wahrheit nur ein Vorgeplänkel – wer immer auch den Thron besteigen wird oder überhaupt nur diesen elenden Abnutzungskampf überleben mag, wird gegen die Untoten antreten müssen.