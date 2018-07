"Ich bin nicht politisch." Das betont Jodie Foster in fast jedem Interview zu ihrem neuen Film Money Monster. Natürlich will ihr das keiner glauben. Ein Film über die Finanzkrise, über Spekulanten, Gier und Verlust mit Julia Roberts und George Clooney, Hollywoods politischem Vorzeigestar, darin muss doch eine tiefere Botschaft stecken. Und man möchte sich von dieser kleinen, klugen Frau auch so gerne Amerika erklären lassen, den Raubtierkapitalismus, die Finanzkrise, Donald Trump. Oder wenigstens die Zwänge, denen man als Regisseurin und Produzentin unterliegt. Aber nein, kein kritisches Wort von Frau Foster.



Als die 53-Jährige Money Monster auf dem Filmfestival in Cannes vorstellte, in einem weißen, schlichten Kleid zwischen ihren beiden großen Stars, sah sie ein bisschen so aus, als könnte sie gleich davonwehen. Man sieht in Foster immer noch die 13-Jährige aus Taxi Driver, die junge Frau aus Das Schweigen der Lämmer. Dabei ist sie im Hollywoodvergleich schon eine alte Seele.

Seit vielen Jahren ist Foster nicht nur Schauspielerin, sondern auch Produzentin und Regisseurin. Eine der wenigen Frauen, die diesen Sprung in Hollywood geschafft haben. Die Welt der Finanzspekulationen, von der Money Monster erzählt, ist auf den ersten Blick ein hartes, sehr männlich dominiertes Thema und damit eine überraschende Wahl von Foster. Ihre bisherigen Regiearbeiten Das Wunderkind Tate, Familienfest und andere Schwierigkeiten und zuletzt Der Biber handelten immer von Familie und vom begabten, aber auch unverstandenen Außenseiter. Viele meinten, sie handelten von Jodie Foster selbst.



Seit sie drei Jahre alt war, hatte sie als Kinderdarstellerin ihre Geschwister und die alleinerziehende Mutter durchgebracht. Sie machte nie einen Hehl daraus, dass sie immer schon eine kleine Erwachsene gewesen sei. Und dass sie es manchmal bereue, nie eine Teenager-Rebellionsphase erlebt zu haben.

Wollte man es positiv ausdrücken, könnte man sagen: Jodie Foster holt mit Money Monster ihre Pubertät nach. Zumindest in der ersten halben Stunde ist dieser Film eine knallbunte Satire auf die Fernseh- und Finanzwelt.



Jodie Foster geboren 1962 in Los Angeles, stand bereits im Alter von drei Jahren für Werbefilme vor der Kamera. Martin Scorsese besetzte die damals 13-Jährige für die Rolle der minderjährigen Prostituierten Iris in seinem Film Taxi Driver. Den Oscar als beste Schauspielerin erhielt sie 1989 für ihre Rolle als Vergewaltigungsopfer in Angeklagt. Einem Massenpublikum wurde sie durch Das Schweigen der Lämmer bekannt. Foster studierte in Yale Literatur und gründete ihre eigene Produktionsfirma Egg Pictures. Zu ihren Regiearbeiten zählen Das Wunderkind Tate (1991) oder Der Biber (2011) mit Mel Gibson, in denen sie jeweils auch mitspielte. Ihr neuester Film Money Monster kommt am 26. Mai in die deutschen Kinos.

Das verdient Respekt. Denn bisher schafften es nur wenige Regisseure, die Finanzkrise und die Umstände, unter denen sie Menschen in den Ruin getrieben hat, publikumsgerecht umzusetzen. Money Monster bringt nun Schädiger, Geschädigten und Mittelsmann der Finanzbranche in einer etwas konstruierten Versuchsanordnung zusammen. Lee Gates (George Clooney), überdrehter Fernsehmoderator einer Aktienshow, wird in seiner eigenen Sendung als Geisel genommen und in eine Sprengstoffweste gesteckt. Geiselnehmer ist der junge Paketbote Kyle (Jack O'Connell), der sein gesamtes Vermögen in einen von Gates' "todsicheren Aktientipps" investiert hat, die Firma Ibis. Diese hat jedoch über Nacht durch eine angebliche Computerpanne 800 Millionen Dollar verloren, der Firmenchef Walt Camby (Dominic West) befindet sich unerreichbar irgendwo in einem Flugzeug.



Clooneys Job ist es nun, den Geiselnehmer bei Laune zu halten, Camby aufzutreiben und zeitgleich seinen eigenen Job und die Mechanismen des internationalen Großbankings kritisch zu hinterfragen. Das funktioniert in der ersten halben Stunde des Films ganz gut, was vor allem Clooneys komödiantischem Talent und dem Wechselspiel zwischen ihm und seiner Regisseurin Patty Fenn (Julia Roberts) zu verdanken ist. Wie sich die Beziehung zwischen dem Narzissten vor der Kamera und der schmallippigen Sendeleiterin in der Regiekabine entwickelt, erinnert in guten Momenten an die Screwball-Komödien von Katharine Hebpurn und – ja, der Vergleich darf ausnahmsweise mal wieder angeführt werden – Cary Grant.