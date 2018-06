In jedem Tatort gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht: von Einrichtungsgegenständen, Kleidungsstücken, Kunstwerken an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Film seinen Charakter und seine Farbe verleihen. Diese Objekte stellen wir in unserer Kartengeschichte Kriminelle Elemente vor. Im Polizeiruf: Endstation geht es den Magdeburger Ermittlern an die Substanz. Vor dem Präsidium wird ein kleiner Junge erschlagen. Seine Pflegefamilie spielt Harmonie vor, ist aber völlig dysfunktional. So düster wie die Geschichte ist auch die Grundfarbe dieses Krimis: Dunkelblau, fast Schwarz. Komplementär dazu leuchten Hoffnungsschimmer in orange auf.



Zeit Online Karten © Screenshot MDR/Christine Schroeder Kriminelle Elemente Der "Polizeiruf: Endstation" in acht Komplementärfarbkompositionen Dieser abgrundtief pessimistische Fall um ein totgeprügeltes Pflegekind ist durchgängig in düsterem Blau gehalten. Zwischendurch leuchten aber immer wieder orange Farbtupfer auf.

© MDR/Christine Schroeder Zum Beispiel der orange Pullover, den der ermordete Marko trägt, als er seiner Pflegeschwester erscheint.

Blau und Orange verhalten sich nach Goethes Farbenlehre komplementär. Während Blau für Kälte und Schattenhaftigkeit steht, ist Rotgelb (Orange) das Symbol für Energie, Wärme und Wonne. In diesem farblichen Spannungsfeld bewegt sich der gesamte Film.



















