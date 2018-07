In jedem Tatort gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht: von Einrichtungsgegenständen, Kleidungsstücken, Kunstwerken an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Film seinen Charakter und seine Farbe verleihen. Diese Objekte stellen wir in unserer Kartengeschichte Kriminelle Elemente vor. Im Bremer Tatort: Der hundertste Affe versuchten radikale Umweltschützer auf die Verbrechen eines deutschen Chemie-Unternehmens aufmerksam zu machen, indem sie die Besucher eines Volksfestes in Bremen vergiften wollen. Warum sie damit nicht erfolgreich waren, zeigt unsere Kartengeschichte.



Zeit Online Karten © ARD Kriminelle Elemente Der "Tatort: Der hundertste Affe" in fünf Annäherungen Es passiert im Alltag eher selten, dass wir unser Gesicht näher als fünf Zentimeter an das Gesicht einer anderen Person heranrücken. Das war in diesem "Tatort" völlig anders. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte © Screenshot NDR Manchmal passierte es eher beiläufig und im Vorbeigehen, wie hier. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Wie beim Tango haben diese beiden Arbeitskollegen die Regeln des sittlichen Umgangs in der Öffentlichkeit zwar nicht gebrochen, aber doch maximal ausgereizt. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Kriminelle Elemente Der "Tatort: Narben" in fünf Halsketten

Karten Kriminelle Elemente Der "Tatort: Ein Fuß kommt selten allein" in 5 gescheiterten Paarbeziehungen