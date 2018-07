Ich kenne Alicia seit über sechstausend Minuten. Vielleicht ist sie der Grund, warum ich Breaking Bad oder Mad Men nicht mag. Ich wollte sie immer vor den blöden Don Drapers und Walter Whites dieser Welt verteidigen. Denn ihr Zuhause, die Anwaltsserie The Good Wife, die jetzt nach sieben Staffeln endet, wird von der Welt sträflich unterschätzt. Es ist unbegreiflich, warum sie nicht in einer Reihe mit Homeland und House of Cards genannt wird. Ehrlich gesagt, Homeland ist eindimensionaler Mist dagegen. Vielleicht liegt es daran, dass The Good Wife – oha – feministisch ist. Oder daran, dass sie seit 2009 in den USA auf CBS und nicht auf HBO läuft. CBS ist eher Mittelschichtsfernsehen, mit denen der Opinionleader nix zu tun haben will.

Selbst schuld. In Deutschland lief die erste Staffel 2010 auf ProSieben, wurde aber nicht sonderlich gut angenommen. Man kann das Original aber bei mehreren Streamingdiensten abrufen. Und da möchte man ständig vom Sofa aufspringen und applaudieren, laut lachen. Manchmal auch 40 Minuten weinen. Oder am Ende der Folge mit der Faust auf den Tisch hauen.



Parallelen zu Hillarys Vita

Alicia Florricks (Julianna Margulies) Geschichte hat Ähnlichkeit mit der von Hillary Clinton. Sie ist Anwältin, Mutter, Politikerin. Ihr Mann, der Gouverneur von Illinois, erweist sich als untreu und korrupt. Aber weil er ihr beruflich von Vorteil ist, lässt sie sich nicht von ihm scheiden, sondern gibt ihm lieber eine Ohrfeige, wenn die Kameras gerade nicht draufhalten. Bill und Hillary gucken The Good Wife übrigens oft zusammen. Was Alicia – soweit wir wissen – von Hillary unterscheidet: Sie ist verliebt in ihren Kollegen und hat eine Freundin, die in den richtigen Momenten den Baseballschläger rausholt und Autos zertrümmert.

Wer von starken und komplexen Frauenrollen spricht, sollte von The Good Wife reden. Dass es in der Serie überhaupt Frauenrollen gibt. Und dass diese Frauen auch noch Berufe haben. Kinder und Privatleben. Firmen führen, die normalerweise von Männern geführt werden. Das ist verrückterweise selten. Und doch manchmal schon alles, was man verlangt: ein Vorbild mit Brüchen. Alicia ist eines. Sie ist schlau, sie ist lustig und sie hält die wichtigsten Kernbotschaften eines erfolgreichen und befriedigenden Berufslebens bereit: Sei dir bewusst, was du wert bist und schon bekommst du es auch. Hör auf zu warten, dass du etwas bekommst, frag danach. Und wenn du es bekommst, frag nicht, warum.

Im Laufe der Serie entwickelte sich "Saint Alicia" – ein Spitzname, den ihr die Presse gab – zu einer mächtigeren, zielstrebigeren, moralische Grenzen übertretenden Karrieristin. Ihre Gefühle sind oft nur an der Stellung ihres Mundes zu erkennen. Erstarrt geöffnet, milde lächelnd. Es hat zwei Staffeln gedauert, bis man Alicia das erste Mal weinen sah. Und weitere fünf, bis sie im Arm einer Freundin weinte. Die Diskrepanz zwischen ihren Rollen als in der Öffentlichkeit stehende Frau, Mutter einer gottgläubigen Tochter und Frauenmörder verteidigende Anwältin ertränkt sie abends in einem großen Rotweinglas.