"Schrott", sagt Harold Lunde, während er durch das Haus seines Sohnes läuft und die Möbel inspiziert, die Schubladen öffnet und schließt, an den Kanten entlangstreicht, immer wieder: "Schrott". Harold Lunde kennt sich aus. Er hat Möbel geschreinert, im familieneigenen Betrieb, in einer Kleinstadt irgendwo in Norwegen. Qualitätsware, Maßarbeit. Bis im April 2011 sein Lebenswerk und das seiner Frau Marny zerstört wird. In Sichtweite ihres Geschäfts wird eine jener gelb-blauen Hallen aufgestellt, die bereits ohne den charakteristischen Schriftzug hohen Wiedererkennungswert haben: Ikea eröffnet die größte Filiale Skandinaviens nur einen Steinwurf entfernt von Lunde Furniture. Das ist keine Provokation und keine Kriegserklärung. Es passiert eben einfach so, weil niemand sich darüber Gedanken macht, dass es Menschen geben könnte, die sich nicht für konfektionierte Preiswertmöbel begeistern könnten.

Was die Lunde Furniture für die Familie bedeutet hat, wird gleich zu Beginn von Kill Billy in sanft-nostalgischen Schwarz-Weiß-Rückblenden erzählt: Geborgenheit, dezenter Wohlstand für mehrere Generationen, gediegene Handwerkertraditionen. Alles weg. Der Anfang einer Kettenreaktion. Der norwegische Regisseur Gunnar Vikene hat eine Erzählung des Schriftstellers Frode Grytten für sein Drehbuch adaptiert und daraus einen grundmelancholischen Film mit heiteren Einsprengseln gemacht, der in erster Linie von Bjørn Sundquists facettenreichem Mienenspiel getragen wird: Sundquist zeigt Harold Lunde auf dem schmalen Grat zwischen Resignation und Wut, dem auf seinem Weg in Richtung Schweden das hell erleuchtete Ikea-Logo als Wegweiser vorausleuchtet wie einst der Stern den Heiligen drei Königen. Wo immer er auch hinkommt: Ikea ist schon da, als Heilsversprechen einer sozialdemokratischen Allzweckgemütlichkeit. Oder eben: "Schrott".

Sicher fügt sich Kill Billy auf den ersten Blick in die seit Jahren modische Reihe der komischen Alten, die es noch einmal wissen wollen. Harold Lunde fällt allerdings aus diesem Bild heraus – er taugt nicht zum Seniorenschmunzelonkel; dafür ist er zu kantig. Und zu einsam. Er verliert alles: Zunächst sein Geschäft, dann seine zunehmend geistig verwirrte Frau. Ein Selbsttötungsversuch scheitert auf ziemlich absurde Weise. Also fasst Harold einen Plan: Er beschließt, nach Schweden zu reisen und Ingvar Kamprad, den Gründer und Besitzer des Möbelkonzerns Ikea, zu kidnappen. Gedanken darüber, wie es gelingen könnte, einen der reichsten Männer der Welt in seine Gewalt zu bringen, macht Harold sich nicht. Er hat ein Ziel, aber keinen Plan. Braucht er auch nicht, wie sich herausstellen wird.

Bei seinem Sohn Jan (Vidar Magnussen), einem leicht heruntergekommenen Journalisten, macht er Zwischenstation. Es ist, wie sich bald herausstellen wird, ein Verhältnis, in dem über die wichtigen Dinge gar nicht oder nur beiläufig gesprochen wird. In Schweden, nach einer ausgedehnten Reise durch Nacht und Schnee, begegnet Harold in der tiefweißen Landschaft das jugendliche Spiegelbild einer eigenen gescheiterten Eltern-Kind-Beziehung: Die 16-jährige Ebba (Fanny Ketter) ist geschlagen mit einer saufenden Mutter, hegt aber für Harolds Entführungsplan eine Grundsympathie. Dass sie sich dabei nicht sonderlich hilfreich anstellt, ist eine andere Sache.

Irgendwie und irgendwann einmal, das ist die dramaturgische Herausforderung, muss natürlich Ingvar Kamprad in Harolds Hände gelangen. Gunnar Vikene löst dieses Problem, mehr wird selbstverständlich nicht verraten, auf denkbar einfache Weise. Nun sind sie also eine Schicksalsgemeinschaft, die beiden alten Männer, Harold und Ingvar (Björn Granath mit einer doch recht erstaunlichen Ähnlichkeit zum Original). Verblüffend ist, dass der als hochgeizig verschriene Multimillionär mit dubioser NS-Vergangenheit keine allzu großen Anstalten macht, seinem Entführer wieder zu entkommen. Sie sind sich nicht unsympathisch. Wahrscheinlich sind sie sich sogar ähnlich. Das merkt man als Zuschauer bereits nach kurzer Zeit. Enttäuschenderweise fügt Kill Billy dieser Erkenntnis relativ wenig hinzu.

Die Konstellation scheint schnell auserzählt; der Film verliert im letzten Drittel deutlich an Witz, Tempo und Komplexität: Harold weiß nicht so recht, was er mit Ingvar anfangen soll, als er ihn dann endlich hat; Regisseur Vikene scheint auch nicht so recht zu wissen, was er mit dieser Konstellation anfangen soll. Harolds Wut ist verraucht. Kamprad gerät zur bloßen Type. Am Ende ist Weihnachten. Um das Ikea-Motto anzuwenden: Kill Billy entdeckt die Möglichkeiten dort, wo sie schwierig zu finden sind: in den stillen Momenten, in den kleinen Gesten, die große Verzweiflung spiegeln. Das ist nicht wenig.