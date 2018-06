In jedem Tatort gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte. Sie wird erzählt von den Einzelheiten, die man meistens übersieht: von Einrichtungsgegenständen, Kleidungsstücken, Kunstwerken an der Wand. Selbst wenn das Publikum sich später kaum an sie erinnern kann, sind es diese Details, die dem jeweiligen Film seinen Charakter und seine Farbe verleihen. Diese Objekte stellen wir in unserer Kartengeschichte Kriminelle Elemente vor. Im Berliner Tatort: Wir – Ihr – Sie wird eine Frau in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums mehrfach überfahren. Verdächtigt sind drei Handy-süchtige Teenager-Mädchen. Sie schaffen es kaum, den Blick vom Display ihrer Smartphones zu heben, und auch die Kamera verharrt bei diesen Ermittlungen im Tunnelblick.