Diese Hochsteckfrisuren. The Assassin wird zwar als erster Kampfkunstfilm des taiwanesischen Meisterregisseurs Hou Hsiao-Hsien angekündigt, aber was von dem Film in Erinnerung bleibt, sind die unfassbaren Haartürme, die sich Ehrfurcht gebietend auf den Köpfen der adligen Damen erheben. Neben den raschelnden Seidenkleidern natürlich, den wehenden Vorhängen und kunstvollen Schnitzereien, die Hou geduldig ins Bild setzt.

The Assassin ist kein klassischer Wuxia. Wer erwartet, von mitreißenden Kampfsequenzen und bombastischen Massenszenen überwältigt zu werden, der sitzt hier falsch. Hou Hsiao-Hsien bleibt mit diesem Film seinem Ruf als einer der wichtigsten Regisseure des asiatischen Kunstkinos treu, steigert ihn sogar noch. In dem in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichneten The Assassin feiert er die klassische chinesische Kultur in ihrer ganzen Pracht. Aber auf seine Weise: in langen, statischen Einstellungen.

Der Macht der Einstellung kommt in seinem Werk eine herausragende Bedeutung zu. Einer seiner schönsten Filme, Flowers of Shanghai, ist bei einer Lauflänge von über zwei Stunden aus 30 Einstellungen komponiert. Bestimmten filmischen Konventionen verweigert Hou sich beharrlich, unter anderem der klassischen Montage mit ihrem flüssigen Schnitt zwischen Totalen und Nahaufnahmen, die dem Zuschauer zu jeder Zeit den Überblick über das Geschehen verschaffen und ihn involvieren soll.

Bei Hou wird das Kino gewissermaßen wieder zum Guckkasten. Seine Geschichten entfalten sich innerhalb des Bildraums und er schaut ihnen gemeinsam mit dem Zuschauer beim Entstehen zu. Das ist fordernd und zunächst einmal anstrengend. The Assassin ist eine harte Schule des Sehens.

Denn der Film zwingt zur Achtsamkeit. Tatsächlich spricht viel dafür, den Gang in sein Kino als Meditationsübung zu betrachten. Hou gibt den einfachen Dingen Raum, die sonst in einer stimulierenden Bilderflut untergehen: dem Schatten, den die Sonne auf den Boden wirft; dem weiten Ärmel eines Kleides, der zum Teetrinken erst gerafft werden muss; einem kleinen Jadestein, dem dramatische Bedeutung zukommt.

Dazu kommt, dass der Geschichte, vorsichtig formuliert, nicht ganz leicht zu folgen ist. Sie spielt gegen Ende der Tang-Dynastie im 9. Jahrhundert, einer instabilen Zeit in der chinesischen Geschichte. Damals begannen die Provinzen, sich gegen die Zentralregierung des Kaiserhofs aufzulehnen – Provinzen, die der Kaiser selbst militärisch aufgerüstet hatte, weil sie ihn vor äußeren Feinden schützen sollten.