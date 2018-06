Es ist eines der ersten Gespräche zwischen Anwalt und Mandant. Da sitzt er, der unbedarfte junge Mann mit den großen braunen Augen und sagt: "Aber das ist die Wahrheit." Und der Anwalt entgegnet: "Die Wahrheit kann zur Hölle fahren. Denn sie hilft Dir nicht." Es gilt, sich diesen Satz gut zu merken. Er markiert die Grenze zwischen dem, was man glaubt und dem, was man sehen kann. Wenn beides nicht miteinander in Deckung zu bringen ist, befindet man sich im Irrgarten eines Justizsystems, aus dem es keinen Ausweg gibt.



Alles beginnt ganz harmlos. Nasir Khan (Riz Ahmed) ist ein junger College-Student, Sohn pakistanischer Eltern; eben jener schüchterne Mann mit den großen Augen. Als Nasir eines Abends für eine Party verabredet ist und seine Freunde ihn nicht wie versprochen abholen, leiht er sich heimlich das Taxi seines Vaters aus und bricht von Queens aus auf in Richtung Downtown, ohne zu bemerken, dass er das On Duty-Licht nicht ausgeschaltet hat. An der Ampel steigt eine junge Frau (Sofia Black-D'Elia) zu ihm ins Auto. Sie ist wunderschön und offensichtlich zugedröhnt. Die beiden kommen ins Gespräch, sie sitzen am East River und schauen aufs Wasser, dann fahren sie zu ihr. Sie trinken. Sie schlucken ein paar Pillen. Sie spielen ein Spiel mit einem Messer, bei dem Blut fließt. Dann haben sie Sex. Als Nasir am nächsten Morgen aufwacht, befindet er sich in der Küche. Das Mädchen liegt im Schlafzimmer, auf bestialische Weise abgeschlachtet.

Die achtteilige HBO-Serie The Night Of, ein Remake der 2009 ausgestrahlten BBC-Serie Criminal Justice, hat eine komplizierte Vorgeschichte. Bereits im Jahr 2013 wurde die erste Folge mit James Gandolfini in der Rolle des heruntergekommenen Rechtsanwalts Jack Stone gedreht. Kurz darauf starb Gandolfini. Robert de Niro übernahm den Part, sprang kurz darauf wieder ab und wurde durch John Turturro ersetzt. Eine glänzende Wahl. Wie überhaupt dieses dunkle Stück aus dem New York der Gegenwart in seinen starken Momenten so beklemmend und bedrängend ist, dass es geradezu physisch spürbar ist.

Im Mahlwerk eines gigantischen Systems

Alles, was Nasir in besagter Nacht tut, wird später gegen ihn sprechen: Er steckt das Messer ein und flieht aus der Wohnung. Sein Weg ist lückenlos dokumentiert durch Überwachungskameras, Tankquittungen, Zeugen. Von nun an steckt er im Mahlwerk eines gigantischen Systems. The Night Of ist ein Virtuosenstück, stimmig bis ins kleinste Detail. Das Drehbuch stammt von Richard Price, der für The Wire verantwortlich zeichnete, und Steven Zaillian, der auch Regie geführt hat.

Ihr New York erinnert an die schmutzige, verkommene Phase der Stadt in den achtziger und neunziger Jahren, als die Verbrechensrate hoch und die Mieten noch niedriger waren. Price, in der Bronx geboren und aufgewachsen, hat ein Gespür und ein Auge für soziale Demarkationslinien. Andrea, so heißt das Mordopfer, ist eine weiße Frau aus reichem Haus. Nasir ist einer, der von unten kommt und dessen Familie im Glauben auf die vermeintlichen amerikanischen Werte agiert: Dass jeder es schaffen kann, wenn er sich nur anstrengt und auf die Gerechtigkeit vertraut.