In den amerikanischen Kulturspalten gibt es gerade kaum eine wichtigere Frage als diese hier: Wer ist Nate Parker? Das ist zurzeit gar nicht so einfach zu beantworten. Bis vor Kurzem war Nate Parker noch in erster Linie der Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller von The Birth of a Nation, dem wichtigsten Film dieser Oscar-Saison.



Seit allerdings die Plakate, die in sämtlichen größeren Städten der USA von der Ankunft des Films künden, regelmäßig mit "Vergewaltiger" überschrieben werden, ist Parker vor dem Gerichtshof der öffentlichen Meinung zumindest teilweise auch genau das: Der Mann, der im Jahr 1999 in seinem Studentenwohnheim Sex mit einer 18-Jährigen hatte, die später bei der Polizei zu Protokoll gab, sie sei währenddessen bewusstlos gewesen, und Parker und dessen Zimmergenossen Jean Celestine wegen Vergewaltigung anzeigte.



Vor Gericht wurde Parker schließlich freigesprochen, ohne allerdings explizit für unschuldig erklärt zu werden. Sein damaliger Mitbewohner und heutiger Co-Autor Celestine hingegen wurde in erster Instanz schuldig gesprochen und zu sechs Monaten Haft verurteilt. Er ging in Berufung und erreichte so, dass der Prozess fallen gelassen wurde, allerdings nur, weil die Klägerin nicht die Kraft hatte, ein zweites Mal öffentlich auszusagen. Bevor sie zur Polizei ging, hatte sie sich noch an ihre Universität gewandt, die die Sache allerdings nicht weiter verfolgte. Jahre später zahlte die Uni ihrer ehemaligen Studentin 17.500 Dollar, um einem Prozess zu entgehen. Im Jahr 2012 hat sich die Frau das Leben genommen. Sie hinterließ einen Sohn.

Keine Statue, kein Gedenktag

Der Fall ist nie ein Geheimnis gewesen, er ist seit jeher auf Parkers Wikipedia-Seite vermerkt. Allerdings war der Schauspieler bislang schlicht zu unbekannt, als dass die 17 Jahre alte Geschichte für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse gewesen wäre. Parkers Karriere bestand in erster Linie aus Auftritten in Filmen wie Arbitrage – Macht ist das beste Alibi oder Eden – Überleben um jeden Preis.

Sein Film The Birth of a Nation ist jetzt zum Politikum avanciert, allerdings nicht so, wie Parker sich das vorgestellt hat. In dem Film geht es um die Geschichte des schwarzen Predigers Nat Turner, der im Jahr 1831 in Virginia einen Sklavenaufstand anzettelte und dafür öffentlich gehängt wurde, heute aber nahezu vergessen ist. Es gibt noch immer keine Statue, keinen Gedenktag, keinen Flügel im Rathaus, der Nat Turners Namen trägt. Stattdessen war auf jedem Nummernschild in Virginia bis vor Kurzem noch immer die Flagge der rassistischen Südstaaten-Konföderation zu sehen, in deren Namen auch Nat Turner exekutiert wurde. Auch an den Schulen in Virginia werden die Heldentaten des Nat Turner nach wie vor mit keinem Wort erwähnt.