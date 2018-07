Ein Paar liegt im Bett, schaut gemeinsam Fernsehen und schlürft Tee dabei. Sie ist hochschwanger und sehr vom Seriengeschehen absorbiert – "Wusste ich doch, dass sie den rauswählen würden!" – , er dagegen wäre eher an Sex interessiert. Sie sagt: "Dafür müsste ich ja meine Tasse abstellen." Als Versöhnungsangebot legt sie ihre Beine über die seinen. Was er gar nicht zu schätzen weiß und es kommt so, wie es alle kennen, die schon mal über einen längeren Zeitraum mit jemandem anderen das Bett geteilt haben: ein paar unbedachte Gesten, ein paar grobe Worte und schon ist es vorbei mit der Gemütlichkeit. "Wenn du mich jetzt anfasst, werde ich schreien", droht schließlich der Mann unter der Bettdecke. Was paradoxer- und logischerweise zum Versöhnungssex führt.

Die Szene bildet den Auftakt zur zweiten Staffel der britischen Serie Catastrophe. Die Irin Sharon Horgan – derzeit vor allem als Showrunnerin für die neue Sarah-Jessica-Parker-Serie Divorce im Gespräch – hat sie geschrieben, produziert und spielt auch gleich die Hauptrolle. Die 40-jährige Londonerin Sharon entdeckt nach einem One-Night-Stand (der allerdings mehrere Nächte dauerte) mit dem amerikanischen Geschäftsreisenden Rob, dass sie schwanger ist. Mehr aus Abwesenheit von Gegengründen als aus solchen, die dafür sprechen würden, beschließen die beiden, es miteinander zu versuchen.

Was Catastrophe so besonders macht, ist, dass die Serie genau das überspringt, wovon die üblichen Liebeskomödien handeln: die Romanze. Rob und Sharon beginnen ihr gemeinsames Leben in gesteigerter Intimität. Von Unbekannten werden sie sofort zu werdenden Eltern. Das Neue und Fremde zwischen ihnen führt zu den absurdesten Situationen. Sex-Unlust, Brechspuren, Krebsvorstufe-Diagnosen oder Trisomie-21-Fragen – kein Thema ist ihr zu heikel, um es nicht auf sehr britische Weise und mit drastischen Worten lautstark zu verhandeln.

Hargans Neigung zu unangenehmen Details, zum oversharing unappetitlicher Momente des Beziehungslebens, macht aus Catastrophe eine umwerfend komische Serie. Auf zärtliche "Ich liebe dich"-Bekenntnisse wartet man hier vergeblich. Stattdessen erfährt man, wie viel Zuneigung in der Bereitschaft zum gegenseitigen Nägelschneiden ausgedrückt werden kann.

Catastrophe ist gewissermaßen die britische Cousine der amerikanischen Girls, der Serie, die zur ersten legitimen Nachfolgerin des Klassikers Sex and the City erkoren wurde. Mit ihren vier Twentysomethings, die sich narzisstisch durch ein New York lavierten, das ihnen kaum Chancen bot, hatte Lena Dunham 2012 ganz bewusst einen Gegenentwurf zu Sex and the City konstruiert. Nach fünf Staffeln hatte ihr Girls nicht nur erreicht, dass niemand sie mehr mit dem "Vorbild" verglich – ihr ungeschönter Blick auf schlechte Charaktere, schlechte Berufsaussichten und schlechten Sex stellten die neue Norm dar.



Barbara Schweizerhof Freie Autorin zur Autorenseite

Der Mut zur Diversität, sogar zum Anstößigen

Girls war die produktive Inspiration der letzten Jahre im Bereich der romantischen Komödien – und einer der ersten Hinweise dafür, dass der angelsächsische Serienmarkt ganz anders reagiert als etwa der deutsche mit seiner Ausrichtung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der Mut zur Diversität, sogar zum Anstößigen und das Interesse, Erzählenswertes auch in den Nischen zu suchen, unterscheidet die Serienwelt immer fundamentaler vom Mainstream-Kino. Dort sind Frauen- und Beziehungsgeschichten, die nicht von der Kitschglasur eines Nicholas-Sparks-Roman überzogen sind, fast ganz verschwunden. Die rom coms, die ab und zu wie als Pflichtübung noch herauskommen, bestätigen eher den angekündigten Tod des Genres, als dass sie ihn widerlegen. Bridget Jones’s Baby ist hierfür das jüngste Beispiel.

Wer sich dagegen in der Serienwelt umschaut, macht eine erstaunliche Entdeckung: Hier erlebt die rom com einen neuen Boom. Divorce, die neue HBO-Serie, die eine Frau (Sarah Jessica Parker) am Ende ihres Lebens- und Liebestraumes zeigt, ist dabei noch der mainstreamigste Beitrag. Zeitgleich hat HBO aber auch Insecure platziert, die an die Stelle der üblichen New Yorker Mittelklasse-Mädels zwei junge schwarze Frauen in Los Angeles ins Zentrum setzt. Die Komikerin Issa Rae hat Insecure auf der Grundlage ihrer YouTube-Serie Awkward Black Girl geschrieben und spielt auch die Hauptrolle. Gemeinsam mit ihrer Serien-Freundin Molly (Yvonne Orji) spricht sie über Männer, Dating, Beruf und Zukunft. Aber implizit eben auch immer darüber, was es heißt, eine junge schwarze Frau in Amerika zu sein.