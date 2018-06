Mehr als 14 Millionen Briten haben am Mittwochabend die erfolgreichste Sendung des Landes verabschiedet. Nach sieben Staffeln endete The Great British Bake Off auf BBC One. Diese Tatsache beschäftigt schon seit Wochen die britischen Medien und zeigt, dass es sich um keine gewöhnliche Backsendung handelte, sondern um ein Fernsehphänomen.

Die ursprüngliche Idee stammt von Richard McKerrow und Anna Beattie, den Gründern von Love Production, die das Wettbacken, wie es auf Dorffesten üblich ist, ins Fernsehen bringen wollten. Vier Jahre lang gingen sie mit ihrer Idee hausieren, bis sich 2010 der Sender BBC2 erbarmte. Das Zelt wurde in der ersten Staffel jede Woche woanders aufgebaut. Jetzt steht es während der gesamten Produktion im selben Schlossgarten. Das Format ist inzwischen nach Brasilien, Australien und Südafrika verkauft worden. In Deutschland gibt es mit Das große Backen eine sehr mittelmäßige Version.

Das Original könnte nicht weiter entfernt sein von dem, was derzeit an Wettkochen im Fernsehen stattfindet: Die Sendung ist charmant und unglaublich witzig. Und die Hobbybäcker, die darin auftreten, bilden einen realistischen Querschnitt der britischen Gesellschaft ab.

Die Show sei "das Gegenteil vom Brexit", erklärte Chetna Makan, die vor zwei Jahren bis ins Halbfinale der Show gekommen war, vor kurzem der New York Times. Der Brexit habe den Eindruck hinterlassen, "dass die Briten ihre Nation zurück und uns draußen haben wollen", sagte Makan, die indischer Abstammung ist.

Tatsächlich kommen in Bake Off alle Gesellschaftsschichten aus allen Herkunftsländern zusammen. Im vergangenen Jahr gewann Nadiya Hussain, eine Muslimin, deren Eltern aus Bangladesh stammen, die Show. Hussain buk im Hidschab und begeisterte die Zuschauer nicht nur mit ihren grandiosen, dem jeweiligen Zustand ihrer Kreationen angepassten Gesichtsausdrücken. Sie meisterte die britischen Klassiker wie Victoria Sandwich oder einen Battenberg ebenso wie die Hochzeitstorte in den Farben des Union Jacks, die sie mit ihrem eigenen Hochzeitsschmuck verzierte. Daraufhin durfte sie sogar die Torte zum 90. Geburtstag der Queen backen.



Dieses Jahr zählten zu den Teilnehmern Rav Bansal, ein turbantragender Sikh, Benjamina Ebuehi aus Nigeria und Selasi Gbormittah, der vor 15 Jahren mit seiner Familie aus Ghana nach London gezogen war. Im echten Leben arbeiten die Hobbybäcker als Pastor, Friseurin oder Banker. Gewinnerin des letzten Finales ist Candice Brown, eine 31-jährige Sportlehrerin, die astreines Cockney spricht.



Bei Bake Off stimmen einfach die Zutaten. Im ersten Jahr war das Konzept noch überladen wie eine überdekorierte Hochzeitstorte, alle paar Minuten gab es ein langatmiges historisches Erklärstück. Bereits im zweiten Jahr wurde die Sendung gründlich überarbeitet. Das Moderatorenduo Sue Perkins und Mel Giedroyc, ein seit Jahren eingespieltes, unglaublich schlagfertiges Kabarett-Team, bekam mehr Freiheiten. Das Hauptaugenmerk lag nun auf den Kandidaten und ihrem Kampf mit Zucker, Eiern, Mehl und Ofentemperatur. Die Teilnehmer wurden nicht nach Fotogenität ausgesucht, sondern nach Talent und Charmepotenzial.