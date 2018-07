1/16

Kirk Douglas pflegte das Image des uramerikanischen Naturburschen wie in dieser Holzfällerpose und war in den 1950er und 1960er Jahren der Star zahlreicher Abenteuerfilme und Western. Geboren wurde er 1916 in dem Städtchen Amsterdam im Bundesstaat New York als Sohn jüdischer Einwanderer aus Belarus (Weißrussland) unter dem Namen Issur Danielowitsch Demsky.