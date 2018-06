Hätten Sie Karin Anselm erkannt, wie sie da gleich am Anfang im Publikum auf dieser Polizeifortbildung sitzt und zuhört und für ein paar Sekunden die Aufmerksamkeit der Kamera hat, bis diese zu den aktuellen Tatort-Protagonisten wechselt? Karin Anselm, als Kommissarin Hanne Wiegand die zweite Ermittlerin der Sendereihe überhaupt, direkte Amtsvorgängerin von Lena Odenthal. Mit Blaßlila Briefe (1982) und vor allem Peggy hat Angst (1983) hat sie mindestens zwei markante Folgen zur Geschichte des ARD-Sonntagabendkrimis beigetragen.

Taxi nach Leipzig hieß 1970 die erste Tatort-Folge und Taxi nach Leipzig heißt nun auch die tausendste (NDR-Redaktion: Christian Granderath, Christoph Pellander). Dass und wie Karin Anselm da sitzt, nimmt einen gleich für den Film ein. Die Geschichte der Sendereihe ist hier auf eine beiläufige Weise anwesend und nicht so selbstmarketingspitz ins Bild gedrückt wie die ARD-Chefreporter und Regionalsendungsgesichter, die in letzter Zeit beflissen sich selbst spielen, wenn irgendwo im Drehbuch nach den "Medien" verlangt wird.

Dieser Tatort hat aber nicht nur einen Sinn für Geschichte, er hat Humor (wenn auch einen sehr trockenen). Er führt, wie in den Anfangsjahren, als die Idee der über die ARD-Landkarte verstreuten Tatort-Schauplätze dem Fernsehvolk vermittelt werden sollte und deshalb folgenfremde Kommissare Gastauftritte hatten, zwei Figuren aus unterschiedlichen Ermittlungsgebieten zusammen: Borowski (Kiel) und Lindholm (Hannover und drumherum). Und er tut das bei eben dieser Fortbildung auf einer Polizeiakademie nahe Braunschweig, wo am Anfang Deeskalationstheorien powerpointpräsentiert werden, und wo es am Ende, wenn Boro und Lindholm geschlagen von ihrer eskalierten Nachtfahrt mit dem traumatisierten Afghanistan-Rückkehrer aus Leipzig zurückkommen, endlich konkret werden soll.



Einen Amoklauf verhindern und selbst am Leben bleiben

Konkret, und das ist ein anderer Witz, ist die Sache mit dem Titel. Taxi nach Leipzig ist nicht wie bei der ersten Folge mit Kommissar Trimmel (Walter Richter) Metapher für die Arbeit eines alten Ermittlerfuchses, sondern meint hier ein Taxi, das nach Leipzig fährt. Darin sitzen Lindholm, Boro und Rainald Klapproth, der Afghanistan-Heimkehrer (Florian Bartholomäi). Zu Beginn sitzt auch noch ein scheinbar nerviger Polizist namens Sören Affeld dabei (der große Hans-Uwe Bauer), der Boro wegen einer Stelle in seinem Kommissariat bedrängt, eine Verzweiflungsfigur, ein Scheiterer, den sich unsere Gesellschaft als Loser vom Leib hält.



Dieser kurz, aber hübsch ausstaffierte Affeld wird gebraucht, weil es selbst im Jubiläums-Tatort einer Leiche bedarf; auch wenn es sie relativ spät gibt, nach über zwölf Minuten, es gibt sie. Da sich der Mord vor den Augen gleich zweier Kommissare ereignet, ist Ermittlung nicht das Thema der Folge, sondern Prävention: Lindholm und Boro müssen einen Amoklauf verhindern und dabei selbst am Leben bleiben.



Kammerspiel einer spannenden Krypto-Live-Ermittlung

Alexander Adolph (Buch und Regie), der etwa den legendären Münchner Gisbert-Tatort mit Fabian Hinrichs rausgehauen hat, gelingt mit Taxi nach Leipzig ein Kunststück. Er huldigt dem Jubiläum ohne Senderlogomikrofone, Blumensträuße und Festreden und aktualisiert dem Tatort gleichzeitig die Form. Sein Taxi nach Leipzig infiltriert die Konventionen des Kriminalfilms. Er setzt an die Stelle des Suspense eines Whodunit das Kammerspiel einer spannenden Krypto-Live-Ermittlung, in der die Kommissare nicht mehr nur neutrale Beobachter von außen, sondern potenzielle Opfer sind.

Beides, die Krypto-Live-Ermittlung und die stärkere Involvierung der Kommissarinnen, sind Entwicklungen der letzten Jahre, die sich unschwer als Effekte einer veränderten Kommunikation im Zeitalter des Digitalen lesen lassen. Davon ist nicht nur das Fernsehen betroffen: In der Literatur treten die Egofiktionen eines Karl Ove Knausgård, "unser aller Pin- und Pop-up-Boy" (Thomas Melle), an die Stelle des Romans, und im Tatort muss dann eben Boro "Ich" sagen und seinen Körper hinhalten. Die Akkuratesse, mit der Adolph seine Figuren entwirft, erkennt man übrigens daran, dass er in Boro, dem an sich knorrigen Sympathieträger, eher unvorteilhafte Charakterzüge entdeckt (das Lügen mit der Tochter, das Verleugnen von Affeld).