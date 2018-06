Die Hollywoodschauspielerin Debbie Reynolds ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie die US-Internetportale TMZ und Variety unter Berufung auf ihren Sohn Todd Fisher berichten, starb sie nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. "Sie ist nun bei Carrie und wir haben alle ein gebrochenes Herz", erklärte Todd Fisher in einer Klinik in Los Angeles, in die Reynolds zuvor eingeliefert worden war. Der Stress nach dem Tod seiner Schwester "war zu viel" für seine Mutter.

Als Tochter einer armen Zimmermannsfamilie in Texas geboren, gewann Reynolds noch als Teenager einen Schönheitswettbewerb in Kalifornien. Anfang der 1950er Jahre spielte sie dann an der Seite von Gene Kelly eine Hauptrolle im Filmmusical Singin' in the Rain. Ihre Darbietung in dem Klassiker brachte ihr den Durchbruch als Schauspielerin. Für ihre Rolle in dem Musical The Unsinkable Molly Brown wurde sie 1964 für einen Oscar nominiert.

In den späten 1950er Jahren sorgte ihre Scheidung vom Entertainer Eddie Fisher für Schlagzeilen. Dieser verließ sie für Elizabeth Taylor.

1/8 Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits weltberühmt: Debbie Reynolds im Jahr 1955 – vier Jahre, nachdem sie zusammen mit Gene Kelly in "Singin' in the Rain" zu sehen war. © Keystone/Hulton Archive/Getty Images 2/8 Wie so viele Leinwandstars schickte Hollywood auch Reynolds zum Truppenbesuch: Am 22. Mai 1955 trat sie vor US-Soldaten in Südkorea auf. © AP/dpa 3/8 Ménage à trois: 1958 zeigt sich Debbie Reynolds bei diesem Auftritt in Las Vegas noch glücklich mit ihrem damaligen Ehemann Eddie Fisher und ihrer damaligen Freundin Elizabeth Taylor. Von beiden wird sie kurz danach hintergangen, als Fisher eine Affäre mit der frisch verwitweten Taylor anfängt. Fishers und Reynolds gemeinsamer Sohn Todd Emmanuel Fisher wurde übrigens nach Taylors kurz zuvor verstorbenen Ehemann Michael Todd benannt. © LVNB/Joe Buck/epa/dpa 4/8 Reynolds zusammen mit ihren beiden Kindern Todd und Carrie, die später in ihre Fußstapfen treten und selbst Schauspielerin werden wird. © AP/dpa 5/8 Reynolds mit ihrer Tochter 1972 – fünf Jahre bevor diese mit dem ersten "Star Wars"-Film einem weltweiten Publikum bekannt wurde. © Dove/Evening Standard/Getty Images 6/8 Auch in den siebziger Jahren stand Reynolds noch auf der Bühne, hier 1976 im Casino Riviera in Las Vegas © LVNB/epa/dpa 7/8 Ein Auftritt zum eigenen 64. Geburtstag: Reynolds 1996 im Hollywood Hotel and Casino in Las Vegas © LVNB/epa/dpa 8/8 Reynolds, wie sie 2010 für Fotografen in London posiert. Am dortigen Apollo Theater zelebrierte sie ihr 50. Bühnenjubiläum mit einem Gastspiel ihrer One-Woman-Show "Debbie Reynolds Alive and Fabulous". © Ben Stansall/AFP/Getty Images

Erst am Dienstag war Reynolds' Tochter Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie zuvor auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzstillstand erlitten hatte. Der Tod der 60-Jährigen, die als Prinzessin Leia in der Star-Wars-Saga berühmt geworden war, löste in Hollywood und bei Fans auf der ganzen Welt große Bestürzung aus.