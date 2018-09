Der Weg zur Hölle führt steil nach oben. Mehr als hundert Meter ragt der Felsgrat, das Hacksaw Ridge, in den Himmel. Über ein riesiges Kletternetz steigen die US-Soldaten, die 1945 Okinawa erobern sollen, hinauf, wo sie ein gut vorbereiteter Feind erwartet. Der Kampf um die japanischen Inseln gehört zu den verlustreichsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges im Pazifik. Und doch gab es inmitten dieses blutigen Gemetzels einen Soldaten, der ohne Waffe in den Krieg zog. Desmond Doss hieß der Mann, ein bekennender Anhänger der Siebenten-Tags-Adventisten, der das fünfte Gebot der Bibel beim Wort und kein Gewehr in die Hand nahm, aber dennoch seine patriotische Pflicht erfüllen wollte. Im Alleingang trug Doss als Sanitäter in Okinawa 75 Verwundete vom Schlachtfeld, wofür er später mit der Congressional Medal of Honor ausgezeichnet wurde.



Die Figur des pazifistischen Kriegshelden hat Mel Gibson nach zehnjähriger Arbeitspause fasziniert. Seine Begeisterung für das Sujet ist dabei wenig überraschend. Bereits 2004 hatte er sich in Die Passion Christi cineastisch als christlicher Fundamentalist geoutet und die Heilsgeschichte als religiöses Splattermovie verkauft. Zuvor, 1995, hatte er mit dem oscarprämierten Braveheart seine Leidenschaft für blutige Schlachtengemälde offenbart. In Hacksaw Ridge verfolgt er nun beide Obsessionen.

Herausgekommen ist folgerichtig ein Film von paradoxer Moral und Wirkung, der zwei Tage vor seinem Kinostart in Deutschland für sieben Oscars nominiert wurde. Durchaus überzeugend spielt Andrew Garfield (The Amazing Spiderman) diesen etwas linkischen, jungen Mann vom Lande, dessen pazifistische Gesinnung mithilfe von traumatischen Schlüsselerlebnissen erklärt wird. Als kleiner Junge hätte Desmond in einer Rangelei seinen Bruder fast mit einem Ziegelstein erschlagen und die nachfolgenden Gewissensbisse haben sich tief in sein Bewusstsein eingegraben. Desmonds Vater (Hugo Weaving) hat als Soldat im Ersten Weltkrieg seine besten Freunde verloren und ertränkt die Schrecken der Erinnerung im Alkohol. Als er wieder einmal die Mutter schlagen will, hält der Sohn ihn mit der Pistole in der Hand davon ab.



Nach diesen beiden innerfamiliären Beinahe-Morden schwört sich Desmond, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, und meldet sich dennoch nach dem Angriff auf Pearl Harbor freiwillig zur Armee. Dort weiß man mit dem Pazifisten, der Menschenleben retten will anstatt zu töten, nichts anzufangen. Er wird als Feigling beschimpft, verprügelt, ins Gefängnis gesteckt und vor das Militärgericht gestellt. Aber Desmond bleibt mit naiver Unerschütterlichkeit dabei: Er will seine vaterländische Pflicht erfüllen und dennoch der eigenen moralischen Gesinnung treu bleiben. So gibt das Gericht schließlich nach und Desmond landet mit seiner Einheit auf Okinawa.



Kurz nachdem die Soldaten den Grat erklommen haben, bricht um sie herum die Hölle los. Mit geradezu pornografischem Detailreichtum und schmerzender Ausführlichkeit wird die Brutalität des Kriegs in Szene gesetzt: Projektile bohren sich zischend in Schädeldecken, abgetrennte Gliedmaßen fliegen durch die Luft, zerfetzte Körper fallen übereinander. Gibson ist hier sichtlich in seinem Element und lässt die Eröffnungssequenz von Spielbergs Saving Private Ryan wie einen Sonntagspaziergang aussehen.



Wirkte die erste Hälfte des Filmes mit seinem didaktischen Erzählmodus fast schon behäbig, wird hier auf State-of-the-Art-Niveau massakriert. Die japanischen Feinde sind zahlreich und kämpfen voller Todesverachtung. Die Leichen stapeln sich im Schlamm übereinander und inmitten dieses Infernos schleicht der tapfere Sanitäter mit den geschulterten Kameraden auf dem Rücken in Slow Motion durch den Schlachtennebel.

Zunehmend ratlos schaut man diesem Spagat zwischen visueller Gewaltorgie und christlich-pazifistischer Heldenverehrung zu, deren moralischer Impetus auf fast schon groteske Weise durch sadistischen Voyeurismus konterkariert wird. Zwar inszeniert Gibson seinen Protagonisten in Zeitlupe und bester Rettungsengel-Ikonografie. Aber letztlich findet er keine echte Nähe zur inneren Beschaffenheit und religiösen Motivation dieses ungewöhnlichen Mannes, den Gibson am Ende als spirituellen Anführer noch einmal in eine letzte, siegreiche Schlacht schickt – als wollte er ganz sichergehen, dass sein Werk nicht als Antikriegsfilm missverstanden wird.