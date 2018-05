5/12

Ein aktiver Vulkan hat im Südpolarmeer eine Insel aus dem eisigen Meer wachsen lassen: Zavodovski Island. Dort ist die See so rau, dass kein Schiff anlegen kann. Und von den Zügelpinguinen ("Pygoscelis antarctica"), die nach der Jagd in der schäumenden Gischt die Klippen hinauf müssen, stürzen täglich welche ab, brechen sich die Beine oder Flügel und verenden. Trotzdem lebt dort eine Millionenkolonie.