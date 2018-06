Die Oscarverleihung 2017 ist mit einer Überraschung – und einer Panne – zu Ende gegangen. Den letzten und wichtigsten Preis des Abends, die Trophäe für den besten Film, gewann Moonlight von Barry Jenkins – nachdem zuvor das von vielen favorisierte La La Land fälschlicherweise als Gewinner verkündet worden war. Erst als die Macher des Musical-Films auf der Bühne standen, wurde der Irrtum korrigiert.

Die Verwirrung entstand, als die Produzenten von La La Land bereits ihre Dankesreden hielten, während die anderen Oscargewinner der Musical-Crew mit ihren Trophäen in den Händen hinter ihnen stehen. Plötzlich huschen Show-Verantwortliche zwischen den Preisträgern hin und her, kontrollieren die roten Gewinner-Umschläge. Dann greift sich La La Land-Produzent Jordan Horowitz das Mikrofon: "Es hat einen Fehler gegeben: Moonlight, ihr Leute habt den besten Film gewonnen. Das ist kein Witz, Moonlight hat den Preis als bester Film gewonnen." Er zeigt die richtige Gewinnerkarte nach oben ins Publikum und in die Kameras – darauf steht Moonlight. Im Saal ist es zunächst still, dann verhaltenes Klatschen und schließlich lauter Jubel.

Umschläge mit Gewinnernamen vertauscht

Grund für die Panne war offenbar ein falscher Umschlag, die die beiden Schauspieler Warren Beatty und Faye Dunaway in die Hand gedrückt bekamen. Als er den Umschlag öffnete, hatte Beatty lange gezögert, den Gewinner auszurufen. Auf seiner Karte habe "Emma Stone, La La Land" gestanden, sagte der Darsteller später. Deshalb habe er kurz gestutzt. Stone war kurz zuvor als beste Hauptdarstellerin geehrt worden – vermutlich war es ihr Umschlag, den Beatty und Dunaway in den Händen hielten. Dunaway witzelte dann, Beatty brauche zu lange. Dieser hielt ihr schließlich die Karte hin und sie las den – falschen – Filmtitel laut vor. Moonlight jedoch war der tatsächliche Gewinner.

Ich wusste, ich würde diese Show vermasseln. Ich gebe mir selbst die Schuld. Ich verspreche, ich komme nie wieder. Moderator Jimmy Kimmel nimmt die Panne auf sich

Insgesamt gewann die Geschichte eines heranwachsenden homosexuellen Afroamerikaners bei der Preisverleihung in Los Angeles zwei weitere Oscars: für das beste Drehbuch und für den besten Nebendarsteller, den Mahershala Ali entgegen nahm. Der 43-Jährige spielt einen Drogenhändler und Ersatzvater für den jungen Chiron, der sich mit einer alkoholkranken Mutter und der Drogenszene in Miami auseinandersetzen muss. Ali zeigte sich sichtlich gerührt von der Ehrung – seine Auszeichnung ist erst der fünfte Oscar für einen schwarzen Nebendarsteller.

Die meisten Auszeichnungen gingen jedoch an La La Land, das sechs Auszeichnungen gewann, darunter für Kamera und Filmmusik, für den Filmsong und das Produktionsdesign sowie für die beste weibliche Hauptrolle und die beste Regie. Der 32-jährige Damien Chazelle ist damit der jüngste Regisseur, der je einen Oscar erhielt. Für Schauspielerin Emma Stone ist es der erste Oscar. In La La Land, das in insgesamt 14 Kategorien nominiert war, spielt sie eine ambitionierte Schauspielerin, die sich mit einem Job in einem Café durchs Leben hangelt, ohne dass sie bei einem der vielen Castings reüssieren könnte. Dann verliebt sie sich in einen ebenfalls beruflich zunächst nicht sehr erfolgreichen Jazzpianisten, gespielt von Ryan Gosling.



Kein Oscar für "Toni Erdmann"

Als bester Darsteller wurde Casey Affleck für das Drama Manchester by the Sea ausgezeichnet. Darin spielt er einen traumatisierten Mann, der nach dem Tod seines Bruders in seine Heimatstadt zurückkehrt und mit einem weiteren Todesfall in seiner Familie konfrontiert wird. Für den jüngeren Bruder des Schauspielers Ben Affleck ist es der erste Oscar. Seine nun preisgekrönte Rolle hatte er erst übernommen, nachdem Matt Damon ausscheiden musste. In seiner Dankesrede würdigte Affleck Denzel Washington. Dieser habe ihm die Schauspielerei beigebracht, dabei habe er ihn vor der Gala vom Sonntag nie getroffen, sagte er.



Viola Davis wurde für ihre Leistung in dem Drama Fences als beste Nebendarstellerin geehrt. Die Theateradaption erzählt von einem afroamerikanischen Paar in den USA der 1950er Jahre. Die Hauptrolle spielt Denzel Washington, der auch Regie geführt hat. Für die 51-jährige Davis ist es der erste Oscar – und der siebte überhaupt für eine schwarze Nebendarstellerin.



Die deutschen Hoffnungen hingegen wurden enttäuscht: Maren Ade ging mit ihrer Tragikomödie Toni Erdmann leer aus: Den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film gewann der iranische Beitrag The Salesman von Asghar Farhadi. Der Doku-Filmer Marcel Mettelsiefen konnte in seiner Kategorie Kurz-Dokumentation ebenfalls nicht gewinnen. Der 38-Jährige war mit seinem Werk Watani: My Homeland über die Flucht einer syrischen Familie nach Deutschland nominiert. Den Oscar gewann aber The White Helmets von Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara. Die Doku erzählt von freiwilligen Helfern der Weißhelme-Organisation in Syrien, die nach Bombenangriffen Opfer aus den Trümmern retten. Der Düsseldorfer Komponist Hauschka war mit dem Soundtrack für den Film Lion nominiert; den Preis räumte aber auch hier La La Land ab.



Farhadi setzt das deutlichste politische Zeichen

Politische Proteste wie die Rede von Meryl Streep bei den Golden Globes gab es bei diesen Oscars zwar nicht – dafür aber immer wieder Spitzen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump. Viele davon gingen auf das Konto des Moderators Jimmy Kimmel: "Ich möchte mich bei Präsident Trump bedanken. Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als jeder gesagt hat, dass die Oscars rassistisch seien?", sagte Kimmel mit Blick darauf, dass es im vergangenen Jahr viel Kritik an fehlenden schwarzen Nominierten gab.

Diese Show wird von Millionen Amerikanern geschaut und in mehr als 225 Ländern – die uns jetzt alle hassen. Moderator Jimmy Kimmel zu Beginn der Oscarverleihung

Das auffälligste Statement in der dreieinhalbstündigen Show war die Abwesenheit von Oscar-Gewinner Farhadi. Er blieb aus Protest gegen Trump der Verleihung fern. "Meine Abwesenheit geschieht aus Respekt vor den Einwohnern meines Landes und den sechs anderen Nationen, denen durch den unmenschlichen Einreisestopp in die USA Verachtung entgegengebracht wird", ließ er eine Vertreterin vorlesen. "Wer die Welt in Kategorien von 'Wir' und 'unsere Feinde' einteilt, schafft Angst. Filmemacher erzeugen Empathie zwischen uns und anderen. Und Empathie ist das, was wir heute mehr brauchen denn je."



