Es gab eine Zeit in Amerika, in der weiße Menschen schwarze Menschen besitzen konnten. Heute können schwarze Menschen Preise gewinnen, und in dieser Tatsache liegt eine komplizierte Spannung, die auch die Oscarverleihung bewegt.

Im vergangenen Jahr hatte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences das zweite Jahr infolge keinen schwarzen Schauspieler für die wichtigste Auszeichnung in der Filmindustrie nominiert. Afroamerikaner, aber auch andere Minderheiten, fühlten sich gedemütigt und waren frustriert angesichts der Rassendiskriminierung in Hollywood. Die Bloggerin April Reign erfand den Hashtag #OscarsSoWhite und rief damit zum Boykott der Oscars auf, weil kaum farbige Menschen nominiert worden waren.

Nur ein Jahr nach der #OscarsSoWhite-Debatte zeigen die Nominierungen 2017 so viel Vielfalt wie noch nie. Die Academy hat hochkarätige Filme von und über Afroamerikaner ins Oscarrennen geschickt, darunter Moonlight, Fences, Hidden Figures, Loving und die Dokumentarfilme The 13th, I Am Not Your Negro und O.J.: Made in America. Sie erzählen in unterschiedlichen Formen Geschichten von und über schwarze Menschen. #OscarsLessWhite? Kann man so sagen.

In der Schauspielkategorie sind sechs von zwanzig nominierten Künstlern schwarz. Das ist ein Rekord: gleich drei schwarze Schauspielerinnen, nämlich Viola Davis, Naomie Harris und Octavia Spencer, als beste Nebendarstellerinnen; Ruth Negga in Loving als beste Hauptdarstellerin; Denzel Washington als bester Hauptdarsteller in dem Drama Fences und Mahershala Ali als bester Nebendarsteller in Moonlight. Barry Jenkins, der Drehbuchautor und Regisseur hinter Moonlight, könnte gar Geschichte schreiben: Kein Schwarzer hat je den Oscar für die beste Regie gewonnen. Insgesamt erhielt Moonlight, Jenkins Drama über einen jungen, homosexuellen Schwarzen, im Januar acht Nominierungen.

Berechtigt ist die Frage: Warum gibt es 2017 diesen deutlichen Unterschied? Spiegelt er eine aufrichtige Veränderung der Einstellung wider? Oder ist er eine Art Schadenersatz?



Zwar wird die Academy noch immer von weißen Männern dominiert, doch ihre Präsidentin Cheryl Boone Isaacs, die selbst Afroamerikanerin ist, hatte im Juni vergangenen Jahres eine ganze Reihe neuer Mitglieder eingeladen. Fast die Hälfte davon sind Schwarze – wie der jetzt selbst für einen Oscar nominierte Schauspieler Mahershala Ali und der Creed-Darsteller Michael B. Jordan – oder Frauen. Darunter Maren Ade, die Regisseurin der nominierten deutschen Tragikomödie Toni Erdmann, und die schwarze Regisseurin Julie Dash, bekannt für das Independentdrama Daughters of the Dust von 1991.



Nicht schwarz, sondern gut

Ist die Nominiertenliste in diesem Jahr also eine Antwort auf die letztjährige Kontroverse? Ja und Nein. Man dürfe nicht alles durch das Prisma der Hautfarbe sehen, empfiehlt der preisgekrönte Dokumentarfilmemacher Sam Pollard im Gespräch. Bradford Young zum Beispiel ist der zweite schwarze Kameramann in der Geschichte der Oscars, der (dank seiner atemberaubenden Arbeit an Arrival) eine Nominierung bekam. "Nicht weil er schwarz ist", sagt Pollard, "sondern weil er ein guter Kameramann ist." Außerdem waren diese Filme natürlich bereits lange vor der Kampagne in der Entstehung. "Aber vielleicht hatte das schlechte Gewissen, das die Academy-Mitglieder haben, jetzt Auswirkungen darauf, für welche Filmschaffenden sie sich interessieren", sagt Pollard. "Sie sehen heute einen schwarzen Regisseur und sagen, das wollen wir uns genauer ansehen." Es könnte auch sein, betont er, dass die #BlackLivesMatter-Bewegung diesen Trend verstärkt hat, dass Filmstudios und Produktionsfirmen sich – unbewusst oder bewusst – schwarzen Themen annähern.



Sam Pollard hat sein Werk und sein Leben selbst afroamerikanischen Sujets gewidmet. Gemeinsam mit Regisseur Spike Lee hat er unter anderem 4 Little Girls (1997) produziert, eine oscarnominierte Dokumentation über den Mord an vier schwarzen Mädchen in einer Kirche in Alabama in den 1960er Jahren. Sein neuer, sehr aktueller Dokumentarfilm The Talk – Race in America handelt von Polizeigewalt gegen Schwarze. Trotz der Veränderungen in der Academy bleibt er skeptisch. Er werde sich immer mit afroamerikanischen Themen beschäftigen, sagt er, doch Kampagnen kommen und gehen. Er hält es daher auch für möglich, dass die Nominiertenliste in diesem Jahr nur eine einmalige Anomalie ist. "Wir machen gesellschaftlich immer ein paar Schritte vor und wieder ein paar Schritte zurück", sagt Pollard. "Das ist die DNA von Amerika."

Dass die Academy mehr auf diversity achtet, also auf mehr ethnische und geschlechtliche Vielfalt, stellt auch Darnell Hunt fest, Vorstand des Zentrums für afroamerikanische Studien an der Universität von Kalifornien: "Die nominierten Filme sind in diesem Jahr durch die Bank großartig, aber ich bezweifle dennoch nicht, dass die #OscarSoWhite-Bewegung die Academy unter Druck gesetzt hat."