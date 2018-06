Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die TV-Sender Arte, WDR und ZDF aufgefordert, einen unter Verschluss gehaltenen Film über Antisemitismus freizugeben. Darin wird der Antisemitismus unter anderem in Deutschland, Frankreich, im Gazastreifen und im Westjordanland nachgezeichnet – auch der von Muslimen. Arte lehnt eine Ausstrahlung ab, weil der Film, für den der WDR die redaktionelle Verantwortung trägt, das zentrale Thema "nur sehr partiell" behandle und nicht dem genehmigten Projekt entspreche.



Zentralratspräsident Josef Schuster schrieb an den Arte-Präsidenten und SWR-Intendanten Peter Boudgoust, er maße sich nicht an, die Dokumentation der Autoren Joachim Schroeder und Sophie Hafner journalistisch zu beurteilen. Warum formale Gründe aber die Ausstrahlung verhinderten, erschließe sich ihm nicht. Schuster bat die Sender darum, die Entscheidung zu überdenken.

Schuster argumentierte, der Film sei vor dem Hintergrund des zunehmenden, auf Israel bezogenen Antisemitismus höchst relevant. Ihn zu zeigen entspreche dem Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender. ARD und ZDF sind die deutschen Gesellschafter von Arte.

In einem Antwortbrief an Schuster, den Arte am Abend veröffentlichte, erläuterte der Vorsitzende der Programmkonferenz, Alain Le Diberder, der WDR habe Arte einen Film geliefert, der "in wesentlichen Bestandteilen nicht dem von der Programmkonferenz genehmigten Projekt entspricht". Arte sei zudem über "diese fundamentalen Änderungen bis unmittelbar vor Lieferung des Films bewusst im Unklaren" gelassen worden.

Le Diberder wies Kritik zurück, die Ablehnung basiere auf Formalismus. Es handele sich um "Verfahrensentscheidungen, die die editoriale Qualität und Verantwortung sicherstellen": "Wir können nicht akzeptieren, dass ein Produzent und Autor eigenmächtig und ohne Absprache mit Arte versucht, sein Sujet frei zu wählen." Dies gelte grundsätzlich für alle Themen. Le Diberder schrieb weiter, er sei betroffen, dass Arte der Vorwurf der Zensur gemacht werde. Arte habe sich "wie kaum ein anderer Sender in Europa der Aufklärung über und dem Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus verschrieben".



Für den Film hatten sich unter anderem die Historiker Michael Wolffsohn und Götz Aly ausgesprochen.