Ja, es ist das Ende. Definitiv und ohne Hintertür. Der "Final Fack", wie der Regisseur und Drehbuchautor Bora Dağtekin auf der Deutschlandpremiere des dritten Teils von Fack ju Göhte verkündete. Es hätte gar nicht so weit kommen müssen. Fack ju Göhte war 2013 mit einer Besucherzahl von knapp 7,4 Millionen einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, übertroffen nur noch von Produktionen wie Der Schuh des Manitu oder Otto – Der Film. Und, nicht zu vergessen, von der Fortsetzung Fack ju Göhte 2, die es zwei Jahre später auf rund 7,7 Millionen Kinozuschauer brachte. Von ihrem Überraschungs- und Originalitätswert kam sie zwar nicht mehr an den ersten Teil heran, konnte aber noch mit ein paar Wendungen aufwarten, die nicht vollkommen vorhersehbar waren – auch wenn Zeki Müller (Elyas M'Barek) schon im zweiten Teil auf dem besten Weg war, vom angepissten Lehrer wider Willen zum emphatischen Überzeugungspädagogen zu werden. Dabei hätte es bleiben können.

Ein gigantischer Erfolg wie der von Fack ju Göhte kommt ja nie so ganz aus dem Nichts. Hier war es gelungen, eine bestimmte Art von künstlich produziertem, fragmentarisch überall herumwabernden Unterschichtentonfall zu bündeln und den passenden Charakteren zuzuschreiben. Hinzu kamen Schauspieler, die, angefangen bei M'Barek über Altstars wie Katja Riemann oder Uschi Glas bis hin zur wirklich perfekt gecasteten Dumpfbratze Chantal (Jella Haase), bemerkenswert gute Parts ablieferten. Daran hat sich nichts geändert, aber kein Schauspieler der Welt hat eine Chance, gegen ein derart desaströses Drehbuch wie das von Fack ju Göhte 3 anzuspielen.

Die Handlung, wenn sie diesen Namen überhaupt verdient, geht so: Der Goethe-Gesamtschule laufen die Schüler weg. Bei einer Inspektion wird sowohl der katastrophale Gesamtzustand der Schule selbst als auch der nicht minder unzureichende Leistungsstand bemängelt. Wenn sich das bis zum Jahresende nicht ändert, wird der Laden dichtgemacht. Überprüft werden soll die Veränderung in einem Leistungstest für die 11. Klasse. Was nun folgt, ist eine von keinerlei Dramaturgie gestörte, lose Aneinanderreihung klamaukartiger Pennälerfilm-Scherzchen, bei deren Betrachtung sich eine tiefe Sehnsucht nach den Lümmel-von-der-ersten-Bank-Klassikern mit Hansi Kraus und Theo Lingen einstellt. Uschi Glas ist auch wieder mit von der Partie – wenn auch als Lehrerin. Der fällt dann auch prompt, haha, bei einem Museumsbesuch eine Dinosaurierattrappe auf den Kopf. Ein Schüler schwebt in Unterhosen über den Schulhof, festgeschnallt an einer Drohne. In den Lümmel-Filmen hätte Hausmeister Bloch das Ding runtergeschossen.

Chantal hat in einem bizarren Kostüm 3-D-Sex mit dem schüchternen Autisten Ploppi (Lucas Reiber), als gerade dessen Oma ins Zimmer kommt und Kekse anbietet. Der Testosteronbolzen Danger (Max von der Groeben) zeichnet sich durch stechenden Achselgeruch aus und benutzt eine Kunstinstallation als Klo. Zeki Müller ist gezwungen, in ein tiefergelegtes Pissbecken zu urinieren. Undsoweiter. Wenn gar nichts mehr geht an schlechten Einfällen, kommen eben ein paar Drogen ins Spiel, die wahlweise Zeki Müller oder seine neue Kollegin Biggi Enzberger (Sandra Hüller) nach versehentlicher Einnahme augenrollend und enthemmt durch die Kulissen flitzen lassen. Zwischendurch rennen auch noch Mats Hummels und David Alaba in einem Cameo-Auftritt durchs Bild. Inmitten all dessen kann Zeki Müller sich noch immer nicht entscheiden, ob er ein halbkrimineller Proll bleiben oder ein guter Pädagoge werden will.

Im Lehrerzimmer: Biggi (Sandra Hüller), Direktorin Gerster (Katja Riemann) und Frau Leimbach-Knorr (Uschi Glas) © 2017 Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo

Am unverzeihlichsten aber ist, dass der unverhohlene und erfrischende Zynismus, der gerade den ersten Teil auszeichnete und mit dessen Hilfe der verlorene Haufen der "Arschloch-Gruppe", wie sie sich selbst nennt, als chancenlose Hartz-Aspiranten vorgeführt wurde, im dritten Teil in eine klebrige Sentimentalität kippt. Sie sind doch gar nicht so schlecht und so doof, diese Schüler. In jedem von ihnen steckt ein Talent, das es nur zu entdecken gilt. Da muss Zeki Müller vor versammelter Mannschaft die rührende Geschichte seiner eigenen sozialen Randständigkeit als Jugendlicher erzählen, um allen vorzuführen, dass Mobbing böse und Solidarität toll ist und dass es sich lohnt, für etwas zu arbeiten.

Am Ende dudelt tatsächlich Whitney Houstons Olympia-Hymne One Moment in Time und Chantal, Danger, Zeynep und Burak sind zwar irgendwie trotzdem noch etwas Besonderes, aber brav eingegliedert in das funktionierende Räderwerk des Arbeitsmarktes. Anarchie adieu. Nun sind sie wirklich am Ende.