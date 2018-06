In ihrem Smash-Hit Hi Freaks aus dem Jahr 2002 singt die beliebte deutsche Popformation Tocotronic unter anderem: "Was wir sehen, bedeutet nichts/der sogenannte Realismus/fällt nicht weiter ins Gewicht". Poetische Zeilen, gewiss, mit denen freilich in Sachen Tatort unter vielen Zuschauern und Kommentatoren kein Staat zu machen wäre.

Denn der sogenannte Realismus ist neben der Unterhaltsamkeit das wahrscheinlich populärste Kriterium zur Beurteilung des ARD-Sonntagabendkrimis. Wenn man nicht sagen müsste: die Erwartungshaltung oder vielleicht sogar Forderung an den Film, der den Übergang zwischen Wochenende und Wochenanfang ritualisiert.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Dabei ist "Realismus" naturgemäß eine höchstproblematische Kategorie, um Filmen auf die Schliche zu kommen, zu deren Familie der Tatort ja doch irgendwie noch immer gehört – auch wenn seine einzigartige Form Anteile von Talkshow-Diskussion und Tagesschau-Aktualität enthält. Allein, dass fast jeder Mordfall im Fernsehen aufgeklärt werden kann, ist doch zum Beispiel total "unrealistisch".

Erschwerend kommt nun hinzu, dass "realistisch" in unserer Filterblasen-Welt, in der das öffentliche Reden von rechten Debattenfeinden getrollt wird, die Schmallippigkeit der eigenen Ignoranz (wenn nicht: des eigenen Hasses) illustriert. "Realistisch" ist dann in Filmen alles, was das eigene Weltbild bestätigt.

In diesem zweiten Sinne stellt der Tatort: Dunkle Zeit (NDR-Redaktion: Donald Kraemer) die "Realismus"-Aficionados vor ein Problem. Der ARD-Sonntagabendkrimi mit Falke (hatten wir doch erst: Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) versucht sich als AfD-Paraphrase. Anja Kling zieht als – keine Ähnlichkeit zu realen Charakteren – Nina Schramm, der Führungsfigur einer fiktiven Reaktionären-Partei namens "Neue Patrioten", Morddrohungen auf sich. Ums Leben kommt dann allerdings ihr Mann Richard (Udo Schenk) per Autobombe. Der Verdacht auf Täterschaft verteilt sich zwischen dem machtkämpfenden Führungszirkel der Partei samt angeschlossener Onlinemedien (der beste Witz des Films: die betreffende Internetshow Jane-Austen-haft "Stolz und Vorurteil" zu nennen) sowie eine Gruppe scheinbarer Antifaschisten.

1.000 Folgen "Tatort" 1.000 Folgen "Tatort" Alle ZEIT-ONLINE-Rezensionen, ZEITmagazin-Kritikerspiegel, Kartengeschichten und Analysen zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite zu 1.000 Folgen Tatort.

Das Problem für die "Realismus"-Schnappatmer besteht nun darin, dass es einerseits in ihrem Sinne zwar "realistisch" ist, dass mit Nina Schramm ordentlich "Endlich sagt's mal eine"-Text aus dem Fernseher gesprochen wird – etwa in einem genau dafür gedachten Dialog mit Falke. Andererseits kann ihnen der finale, nun ja, Clou kaum schmecken – die angebliche Antifa besteht aus rechten Parteigängern, die das Attentat als Agents Provocateurs verübt haben.

Auf der ersten Ebene des "Realismus" (Ist das im echten Leben auch so?) lässt sich hier immerhin an den Fall des rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. denken, der aktuell angeklagt ist wegen Vorbereitung eines Terroranschlags – den er als angeblicher Flüchtling begehen wollte.