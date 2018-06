Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist tot. Er starb im Mittwoch an Herzversagen, sagte eine Sprecherin seiner Agentur. Pleitgen sei zu Hause in Hamburg gestorben.



Pleitgen galt als vielseitiger Schauspieler. Zuletzt war er vor allem in Fernsehserien wie Familie Dr. Kleist oder als Kriminalkommissar in K3 - Kripo Hamburg zu sehen. In seinem letzten Film, der ARD-Komödie Immer Ärger mit Opa Charly, spielte Pleitgen einen Großvater und Ökoaktivisten. In dieser Rolle erkenne er sich wieder, sagte Pleitgen damals. "Auch ich habe keine Lust, im Kopf alt zu werden, und bin aktiv."

Pleitgen wurde in Hannover geboren. Er spielte lange an Theatern in ganz Deutschland und der Schweiz, darunter in Basel, Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart, Bochum und Hamburg. Zwischen 1985 und 1989 gehörte er zum Ensemble des Hamburger Thalia Theaters. Danach drehte er Filme und Serien. Im Jahr 1986 war er in Stammheim zu sehen, das auf der Berlinale mit dem goldenen Bären ausgezeichnet wurde.

Bekannt wurde Pleitgen durch Filme wie Schwarzenberg oder Mit den Clowns kamen die Tränen. Später spielte er auch in Serien wie Nicht von schlechten Eltern. Pleitgen war auch als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele bekannt. Für die Vertonung des Romans Die Nadel von Ken Follett bekam er 2016 die Goldene Schallplatte.