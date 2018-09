Er hätte ihn früher bekommen müssen und für einen besseren Film: Das sind ja zwei übliche Klagen, die nach Oscarverleihungen oft geäußert werden. Manchmal lassen sie sich sogar gut begründen. Im Fall von Gary Oldman zum Beispiel.

Vor drei Jahrzehnten ging das los mit Oldman. Für seine Rolle in Das stürmische Leben des Joe Orton von Stephen Frears hätte man den damals kaum 30-Jährigen bereits mit Schauspielpreisen überhäufen können. Oder vor einem Vierteljahrhundert für seinen Dracula in der Verfilmung von Francis Ford Coppola. Oder, auch schon fast 20 Jahre her, für die Politikerfigur, die er in Rufmord von Rod Lurie verkörperte.

Schon als recht junger Schauspieler war Oldman ins Halunkenfach geschoben worden. Er hatte es aber auch einfach drauf, das Böse in allen Facetten darzustellen, vom Tragischen bis zum Absurden, in JFK, True Romance, Léon, der Profi, Das fünfte Element ... So viele dunkle Seelen! Und immer verschwand Oldman in diesen Figuren so restlos, dass man nicht hätte sagen können, wer genau dieser Gary Oldman eigentlich ist oder wie er ohne Maske wohl aussieht: geboren 1958 in London, keine besonderen äußeren Merkmale.

In den Nullerjahren ließ er sich auf gut bezahlte, ihn aber unterfordernde Blockbuster-Aufträge ein. Da stand er dann als onkeliger Sidekick neben Harry Potter oder Batman herum und man fragte sich: Was zum Teufel hat der Oldman da zu suchen, bekommt der nichts Besseres mehr zu spielen?



Großes Aufatmen dann 2011, dank Dame, König, As, Spion. Spätestens da hätte Gary Oldman einen Oscar bekommen müssen, zumal er sogar seine erste Nominierung erhielt für eine der anspruchsvollsten Figuren, die er bis heute gespielt hat: George Smiley, in dem John le Carré sich selbst und ein paar Spionagekollegen der Nachkriegsära verewigt hat, war, verkörpert von Oldman, der farbloseste Geheimdienstmitarbeiter, der je vor einer Kamera herumgeschlichen ist – ein im und durch den Kalten Krieg restlos desillusionierter Mann, ein kaputter Bürokrat mit privatem Kummer. Die Haut so fahl wie der Regenmantel, den er ständig trug, und dazu dieser unbewegte Gesichtsausdruck irgendwo zwischen Sodbrennen und Nierensteinen. Selbst im Augenblick des späten Triumphs huscht Smiley, dem Mann, der einen der unpassendsten Namen der Literatur- und Filmgeschichte trägt, nur sehr kurz eine Spur von Genugtuung übers Gesicht. Smiley war für Oldman eine Extremübung in darstellerischer Zurückhaltung, in minimalem Spiel.



Ganz anders als Winston Churchill, für dessen Darstellung Oldman jetzt also kurz vor seinem 60. Geburtstag endlich seinen Oscar bekommen hat. Der ist natürlich eine Traumrolle, gerade für jemanden wie Oldman, der zumindest früher, vor Smiley, ein körperliches Spiel der großen Gesten und seltsamen Ticks geliebt zu haben schien, auch der Verausgabung, des Wütens, der Raserei. Da entspricht Oldman dann doch dem Klischee des Mannes mit klassischem Theaterhintergrund, der es in jungen Jahren rasch von britischen Provinzbühnen bis ins Royal Court Theatre geschafft hat.



Winston Churchill? Nein, hinter dieser dicken Haut steckt Gary Oldman. © Focus Features/Universal

Als Figur ist Winston Churchill aber gar nicht so komplex, jedenfalls nicht in Die dunkelste Stunde des britischen Regisseurs Joe Wright. Es geht zwar in diesem Film um große Geschichte, um die Wochen im Mai und Juni 1940, als Churchill seine erste von zwei Amtsperioden als britischer Premierminister antrat und sich das Schicksal der Nation im Zweiten Weltkrieg zu entscheiden schien. Würde es wider alle Wahrscheinlichkeit gelingen, die in Dünkirchen von der deutschen Wehrmacht eingeschlossenen Truppen des Britischen Expeditionskorps über den Ärmelkanal zu evakuieren – oder verlöre Großbritannien nahezu seine gesamte Armee und damit beinahe jede Möglichkeit, sich gegen die vermeintlich bevorstehende deutsche Invasion zu verteidigen?

Das Drehbuch von Anthony McCarten macht aus der kriegshistorischen und weltpolitischen Ausgangslage aber ein psychologisch relativ schlichtes Porträt eines im hohen Alter von 66 Jahren in die Rollen des Kriegsherrn und des Staatsmannes geworfenen Churchill. Ein Whiskey frühstückender, Zigarren fressender und zu cholerischen Anfällen neigender Premierminister wütet über weite Strecken des Films gegen seine Widersacher im eigenen Kriegskabinett an. Wieder einmal verschwindet Oldman bis zur Unkenntlichkeit in einer Figur. Diesmal liegt es allerdings vor allem an den Extrakilos, die ihm umgeschnallt wurden unterm Kostüm, und an der dicken Schminke im Gesicht. Die äußere Anverwandlung ist vollkommen, nach vorn gebeugt wie jederzeit zum Angriff bereit marschiert Oldman durch den Film, und auch stimmlich grenzt sein Spiel an eine perfekte Imitation des historischen Vorbildes.



Churchill existiert in Die dunkelste Stunde eigentlich nur im Übermaß, in den Extremen, sehr laut und sehr leise; das, was man Zwischentöne nennt, geht verloren, dafür hat dieser Film weder Zeit noch Geduld. Das Drehbuch ließ Oldman wenig Raum für eine differenziertere Interpretation der Figur Churchill, dessen Motive. Während der Film seinem Thema in aller Verknappung und Dramatisierung letztlich nicht gerecht wird, triumphiert Gary Oldman doch als sein Hauptdarsteller. Er ist in jeder Sekunde eine Schau, das ist ganz großes Schauspielerkino. Er überstrahlt die Schwächen des Drehbuchs, der Regie und Kameraführung. Die Clooneys und Pitts könnten niemals in Figuren verschwinden, man würde sie auch auf hundert Meter noch erkennen, wenn man ihnen Fatsuits umschnallte und ihre Gesichter mit Schminke zuspachtelte. Oldman dominiert diesen Film, obwohl er sein Gesicht und seinen Körper verbirgt, darin besteht seine Kunst. Dafür hat er endlich einen Oscar bekommen. Dass es der falsche Film war, ist dann verzeihlich.