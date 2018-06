Gut möglich, dass die 90. Oscar-Verleihung später weniger als Fest der Frauen in Erinnerung bleiben wird, wie es manche erwartet hatten, denn als mexikanische Fiesta. Denn mit Guillermo del Toro holte sich nach 2014 (Gravity), 2015 (Birdman) und 2016 (The Revenant) bereits der dritte Filmemacher aus dem US-amerikanischen Nachbarland den Oscar für die Beste Regie. Del Toros Film Shape of Water wurde außerdem auch als Bester Film ausgezeichnet, für die Beste Musik und das Beste Production Design. Vier Oscars also für ein Fantasy-Liebesmärchen. Nach 13 Nominierungen war das zwar keine Überraschung mehr, aber nichtsdestotrotz hochverdient.

Del Toro ist ein cinematografischer Zauberer. Er entführt seine Zuschauer in das Reich seiner scheinbar unerschöpflichen Fantasie. Nein, er verführt sie, denn wer würde sich sonst in ein meergrün durchleuchtetes Amerika des Jahres 1963 begeben, um dort so etwas Abstrusem zu folgen wie der Liebesgeschichte zwischen einer stummen Prinzessin, die als Putzkraft für die amerikanische Regierung arbeitet, und einem geheimnisvollen Kiemenwesen, dem der sichere Tod durch rassistische Agenten droht. Seine blühende Fantasie hat del Toro ganz offensichtlich im Kino genährt: Das fischschuppige Monster ist ein gottähnlicher Wiedergänger der Creature of the Black Lagoon von 1954; in dem Kinosaal, über dem die Heldin Elisa wohnt, wird das Musical Mardi Gras gespielt; und im Fernseher ihres schwulen Nachbarn Giles steppen Fred Astaire und Shirley Temple.



Shape of Water ist nicht nur eine Geschichte über die grenzenlose Kraft der Liebe, nicht nur ein zeitgemäßer Kommentar gegen die Ausgrenzung von Andersartigen, sondern auch eine Hommage an Hollywood. Und solche Filme feiert die Academy immer besonders gerne. Del Toro wuchs in Guadalajara in Mexiko auf, wo er später Film studierte. Erst Ende der Neunzigerjahre, mit Mitte 30, zog er in die USA. In seiner Dankesrede Sonntagnacht erinnerte er an diese Herkunft: wie wichtig sie ihm sei und wie sie ihn geprägt habe. Was er dabei unterschlug: wie sehr das Land seiner Herkunft inzwischen auch das US-amerikanische Kino prägt.



Tatsächlich ist die mexikanische Filmszene derzeit eine der lebendigsten. Einige Regisseure sind inzwischen Weltstars, wie Alejandro González Iñárritu, der nach seinem ersten großen Erfolg Amores Perros die oscarprämierten Filme Babel, Birdman und The Revenant drehte. Oder wie Alfonso Cuarón, der Großprojekte wie Harry Potter – Der Gefangene von Askaban und das Weltraumdrama Gravity drehte. Mit ihm produzierte del Toro übrigens 2006 seinen eigenen ersten Oscarfilm: Pans Labyrinth. Etliche dieser Werke sind gewagte Filme, die formal oder inhaltlich gegen Sehgewohnheiten verstoßen – und doch ein großes Publikum finden. Eine ideale Kombination für die Oscars also, die den Kommerz brauchen, aber die Filmkunst ehren wollen.

Folkloristischer Kitsch auf der Bühne

Beinahe peinlich wirkte da der folkloristische Kitsch, mit dem die Veranstalter dann auf der Bühne Remember Me inszenierten, das für einen Oscar nominierte Lied aus dem Animationsfilm Coco. Wie die Tänzer mit Sombreros um Frauen in bunten Rüschenröcken tanzten (eine von ihnen tatsächlich als Frida Kahlo geschminkt), sah auch für eine Unterhaltungsshow viel zu altbacken und stereotyp aus. Darüber trösteten dann die beiden Oscars hinweg, die der Film Coco (über die Reise eines kleinen mexikanischen Jungen zu seinen Ahnen ins Totenreich) und der Song am Ende erhielten. Die Preisträgerinnen und Preisträger erinnerten auf der Bühne sehr emotional an die mexikanische Kultur und die vielen mexikanischen Migranten der USA. So ermahnte der Regisseur von Coco, Lee Unkrich: "Representation matters." Es sei wichtig, all das auch in Filmen darzustellen.

Diese beiden Fragen schienen während dieser Oscarnacht über allem zu schweben: Wie sah es diesmal mit der Verteilung der Goldstatuetten zwischen Frau und Mann aus? Zwischen Schwarz und Weiß? Die kürzeste Antwort wäre: ziemlich mau. Unter den insgesamt 211 Nominierungen waren 58 Frauen und 15 Schwarze. Die Bühne betraten am Ende nur sechs Frauen und zwei Schwarze – Jordan Peele für das Beste Originaldrehbuch für Get Out und Kobe Bryant für den Besten animierten Kurzfilm Dear Basketball. So viel für die Statistiker. Hinter diesen Zahlen verbargen sich echte Enttäuschungen. So ging Rachel Morrison leer aus, die als erste Frau überhaupt in der Kategorie Beste Kamera für ihre Arbeit an Mudbound nominiert worden war. Die Auszeichnung ging an Roger Deakins für Blade Runner 2049. Und auch Greta Gerwig, die mit einem Oscar für ihre Regiearbeit in Lady Bird erst die zweite Frau in dieser Kategorie (nach Kathryn Bigelow 2010) gewesen wäre, ging leer aus. Dieser Oscar ging ebenfalls an Guillermo del Toro.

Frances McDormands ungeschminkter Appell

Von der #MeToo-Debatte und dem Aufbegehren gegen die Ungleichbehandlung von Frauen in der Filmbranche blieb am Ende vor allem der Auftritt von Frances McDormand in Erinnerung. Sie hatte den Preis als Beste Hauptdarstellerin in dem Drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri erhalten, in dem sie die Mutter einer vergewaltigten und ermordeten jungen Frau spielt (als Bester Hauptdarsteller wurde Gary Oldman ausgezeichnet). Wie schon vor wenigen Wochen anlässlich der Verleihung der Britischen Filmpreise trat McDormand gänzlich ungeschminkt, ohne Schmuck und mit einer Frisur auf, die man nicht als solche bezeichnen kann.

Besser lässt sich nicht darstellen, worauf es ihrer Meinung nach im Filmbusiness ankommt, nämlich auf die künstlerische Leistung. Sie dankte kurz jenen, denen an dieser Stelle üblicherweise gedankt wird, und forderte dann mit einer großen Geste alle Frauen im Saal, die für einen Oscar nominiert worden waren, auf, sich zu erheben. Ihnen allen, sagte McDormand, solle man nachher auf der Party oder auch später gut zuhören und dann ihre neuen Projekte tatsächlich finanzieren. Denn allein darum geht es am Ende: dass die Filme von Frauen aus der Sicht von Frauen über Frauen auch gedreht werden.