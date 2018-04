Noch seltener als der Magdeburger Polizeiruf kommt der Heike-Makatsch-Tatort. Der wird aus Ermangelung einer treffenderen Bezeichnung hier so genannt: Die erste und bislang einzige Folge vor zwei Jahren spielte in Freiburg, weil die beschauliche Stadt im Breisgau aber seit letzten Herbst im Einsatzgebiet des Schwarzwald-Tatorts liegt, findet sich Ellen Berlinger (Heike Makatsch) nun im nicht so beschaulichen Mainz wieder.



Wo "die Reise" (Béla Réthy) einmal endet, bleibt offen. Zeit der Frösche (SWR-Redaktion: Michael Schmidl, Degeto-Redaktion: Birgit Titze) kommt wie die erste Folge als Event-Tatort daher, wobei sich das mit dem Event darauf bezieht, den Film an einem Feiertag auszustrahlen: Durch Ostern fällt der letzte Abend vor Werktagswochenbeginn auf einen Montag.



Ansonsten hält sich das Ereignishafte in Grenzen, wenn man darunter die spielerischen Versionen der Tatort-Routine verstehen will (was besonders Komisches, was besonders Kunstvolles). Zeit der Frösche ist ein gewöhnlicher ARD-Sonntagabendkrimi, allerdings kein schlechter. Das sieht man zuerst an der Kameraarbeit von Martin Farkas (dessen bemerkenswerter Dokumentarfilm Über Leben in Demmin gerade in den Kinos läuft): Wie das Licht im Film (Stefan Fahle Meese) Heike Makatschs blonde Haare schattiert, sieht ziemlich toll aus. Dieser Impressionismus macht aus eigentlich banalen Aufnahmen (die Kommissarin sitzt am Tisch, wird aus leichter Distanz gefilmt) einen Gang ins Museum – angehende Kunsthistoriker könnten über das zarte Spiel von Licht und Dunkel, das Makatschs leichte Bewegungen initiiert, aufregende Bachelorarbeiten verfassen. Die Ruhe, die von ihrer leicht übermüdeten Figur ausgeht, wird in den warmen Farben aufgefangen, die Bilder stabilisieren die Erzählung, geben ihr Tiefe. Und es gelingt ihnen auch, den spröden Bundesrepublikanismus der Architektur im nicht so beschaulichen Mainz konsequent als Lebenswelt zu beschreiben.



Durch die bewegt sich Ellen Berlinger mit kriminalistischem Gespür (Drehbuch: Marco Wiersch, nach einer Idee von Florian Oeller). Ein Mädchen ist verschwunden (eigentlich schon tot, aber das wissen die Eltern noch nicht), und die Kommissarin trifft sich mit der Mutter, um darüber zu reden, wie auf die angebliche Entführung ihrer Tochter zu reagieren sei. Die Verzweiflung der Mutter wird nicht mit netten Worten weggewischt, sondern durch Erfahrungen aus Polizeiarbeit gekontert: dass der Täter nicht dumm sei, weil er das Geld in einer schwer präparierbaren Plastiktüte und am belebten Bahnhof übergeben wissen will. Dass er zugleich aber kein Profi sein könne, weil er sein Erpresserschreiben eigenhändig aufgehängt und damit eine Entdeckung riskiert habe, weil er eine vergleichsweise geringe Summe fordere (10.000 Euro).



Der Versuch, den Entführer bei der Geldübergabe zu stellen, ist hübsch inszeniert (Regie: Markus Imboden). Der Trupp an Zivilpolizisten inklusive Berlinger folgt dem Vater des Mädchens in einen Bus, bis er, wie von den Tätern gefordert, hinter einem arglosen Passanten wieder aussteigt. Und mit ihm die ganzen Überwacher, während das Geld seiner Bestimmung entgegenfährt. Angesichts der drogeninduzierten Verheerung des Entführerpärchens erscheint dieser Plan vielleicht etwas zu clever, für die Zuschauerin ist dieser Teil des Films durchaus spannend.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

In Zeit der Frösche halten sich solche Momente die Waage mit den privaten Erzählungen, die um die Berlinger-Figur herum entworfen sind und die es womöglich auch braucht, um die frei schwebende Protagonistin in diesem Event-Tatort zu verorten. Etwa dass sie in Mainz wegen ihrer Cousine (Jule Böwe) lebt, die bei der Betreuung der kleinen Tochter hilft. Wenn gegen Ende Jonas, der rational überqualifizierte, emotional untergebildete Sohn der Cousine (Luis August Kurecki), unter Verdacht gerät, am Tod des Mädchens schuld zu sein, kann man das als Versuch nehmen, die beiden Erzählwelten der Berlinger-Figur auf kurzem Wege zu verbinden: die informierte Ermittlerin und die ortlose Tatort-Protagonistin.

Eine richtig gute Idee ist das freilich dennoch nicht, weil die Befangenheit der Kommissarin in so einem Fall schlecht geleugnet werden kann. Der Film geht darauf immerhin ein, als er Berlingers weiteren Einsatz damit begründet, dass der Junge eben nur mit ihr reden will.

Ein Feuerwerk an Ungesehenem fackelt der zweite Tatort mit Heike Makatsch also nicht ab. Aber es kann dem Publikum egal sein, wie die ARD sich ihre Tatort-Erfindungen erzählt. Event hin, Event her, die Wahrheit ist auf dem Platz: Zeit der Frösche ist gehobener Durchschnitt unter den ARD-Sonntagabendkrimis. Und dazu ließe sich gerade mit Blick auf vergangene Woche in den Worten von Altbundespräsident Horst "Wer?" Köhler sagen: "Das ist doch was."