Der Schauspieler Alden Ehrenreich ist 28 Jahre alt und bislang vor allem für die Rolle eines begriffsstutzigen Cowboy-Darstellers in dem Coen-Film Hail, Caesar! bekannt. Nun jedoch wird er den jungen Han Solo spielen. Walt Disney bringt am 24. Mai das Zwischenspiel Solo ins Kino. Darin geht es um die Vorgeschichte einer der wichtigsten Figuren des Star Wars-Universums.



ZEIT ONLINE: Herr Ehrenreich, ist es wirklich eine gute Idee, die jüngere Version einer der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte zu spielen?

Alden Ehrenreich: Ich war erst mal neugierig, was für ein Film das überhaupt werden sollte. Was ist die Geschichte? Was die Herangehensweise? Welchen Blick wird der Film auf die Figur werfen? Ich erinnere mich, dass ich zur Vorbereitung auf mein Vorsprechen eine Szene des Drehbuchs geschickt bekam und dachte: Hey, echt lustig! Und sehr smart.



ZEIT ONLINE: Bislang kennen wir Han Solo als einen erstaunlich unzuverlässigen Actionhelden. Das macht die Figur so interessant. Unterscheidet sich Ihr Solo davon?

Ehrenreich: In unserem Film ist der junge Han Solo noch ein Idealist. Er stammt aus schwierigen Verhältnissen und träumt davon, sich selbst ein besseres Leben aufzubauen. Solo ist fast wie ein Biopic aufgebaut, eines über eine fiktionale Figur. Dies Porträt soll erklären, warum Han Solo zu dem Mann wurde, den die Zuschauer bei Krieg der Sterne dann in der Zeitrechnung von Star Wars etwas später kennengelernt haben.



ZEIT ONLINE: Und der sich auch dadurch definierte, eben nicht Luke Skywalker zu sein, der romantische, etwas naive Held. Han war eher der unkomplizierte Typ, ohne innere Konflikte und schlimme Daddy-Issues zum Beispiel.

Ehrenreich: Es stimmt, Han war in den Star-Wars-Filmen nie der Protagonist, durch dessen Augen man die Handlung betrachtete. Harrison Ford selbst spricht oft darüber, dass seine Figur in den früheren Filmen vor allem einen "Nutzwert" hatte fürs Voranschreiten der Handlung. Solo hingegen ist vor allem eine Charakterstudie Han Solos. Natürlich geht es immer noch darum, eine große Abenteuergeschichte zu erzählen. Doch die klassischen Star-Wars-Teile lassen sich als Ensemblefilme verstehen, während es bei Solo nun wesentlich mehr um die Entwicklung einer einzigen Figur geht.

ZEIT ONLINE: Jeder Zuschauer fragt sich, was Han Solo zu dem etwas zynischen Schlawiner gemacht hat, als der er uns im allerersten Film Krieg der Sterne vorgestellt wurde. Was ist ihm also Blödes widerfahren?

Ehrenreich: Die Antwort liefert der Film. Deshalb gibt es ihn.

ZEIT ONLINE: Weshalb wir wiederum nicht drüber reden dürfen.

Ehrenreich: (lacht) Natürlich nicht.

ZEIT ONLINE: Die Dreharbeiten scheinen nicht ganz einfach gewesen sein. Zuerst wurde der Cutter Chris Dickens, immerhin Oscarpreisträger, von der Produktionsfirma Lucasfilm gefeuert, nach knapp vier Monaten dann gar das Regiegespann Phil Lord und Christopher Miller. Was für ein Film war es zu dem Zeitpunkt, als mit Ron Howard ein neuer Regisseur eingesetzt wurde?

Ehrenreich: Diese Frage kann ich nicht wirklich beantworten, denn ich habe nicht sonderlich viel des gedrehten Materials gesehen. Insbesondere nicht den Schnitt, den die beiden Ursprungsregisseure gemacht hatten. Ich habe gern mit Chris und Phil gearbeitet, sie haben mich auch gecastet für die Rolle des Han. Die beiden besitzen als Filmemacher einen spezifischen Stil, den ich sehr mag. Nach allem, was ich weiß, stimmt ganz einfach, was in den offiziellen Verlautbarungen mitgeteilt wurde: dass das Studio einerseits und die Regisseure andererseits unterschiedliche Auffassungen davon hatten, was für ein Film Solo sein sollte. Und dass man sich deswegen irgendwann auf die Trennung geeinigt hat.