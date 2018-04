Der Fall Harvey Weinstein gilt vielen als Initialzündung für die #MeToo-Bewegung. Nach den ersten Berichten in der New York Times und dem New Yorker im Herbst 2017 meldeten sich zunächst viele Schauspielerinnen, die von weiteren Belästigungen und Übergriffen durch den Filmproduzenten berichteten. Schließlich wagten sich Frauen weltweit an die Öffentlichkeit und sprachen von ihren Erfahrungen mit sexueller Nötigung und Gewalt.

Doch eigentlich muss man den Beginn von #MeToo früher datieren, nämlich auf November 2014. Damals war es keine Frau, die diese Welle lostrat, sondern der amerikanische Komiker Hannibal Buress. Er nannte den Entertainer Bill Cosby in einer seiner Shows einen Vergewaltiger. Der Sketch ging viral und plötzlich meldeten sich immer mehr Frauen, die fast alle eine ähnliche Geschichte erzählten: Sie seien von dem Entertainer unter Drogen gesetzt und belästigt oder sogar vergewaltigt worden.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cosby hatte es schon früher gegeben, 2005 hatte Andrea Constand, damals Studentin an der Temple University in Philadelphia, ihren ehemaligen Mentor Cosby in einem Zivilprozess verklagt. Sie warf ihm vor, sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Cosby sagte aus, es habe einvernehmlichen Sex zwischen ihnen gegeben. Damals fanden sich auch 13 weitere Zeuginnen, zum Prozess kam es jedoch nicht, weil sich Cosby und Constand 2006 außergerichtlich einigten. Wie später im Prozess bekannt wurde, hatte Cosby ihr damals 3,38 Millionen US-Dollar gezahlt.



Saubermann der Nation

Wenn man verstehen will, warum die Vorwürfe gegen Bill Cosby fast zehn Jahre lang keine Rolle in der Öffentlichkeit gespielt hatten, muss man sich die Bedeutung dieses Mannes vergegenwärtigen. Mit ihm stand ein Mann am Pranger, der für viele Amerikaner und Amerikanerinnen ein nationales Heiligtum darstellte. Cosby war nicht einfach nur ein begnadeter Komiker und Fernsehstar. Von 1984 bis 1992 spielte er in The Bill Cosby Show Cliff Huxtable, den vorbildlichsten Familienvater Amerikas. Der war als Ehemann und Vater seiner Zeit damals weit voraus: Wenn seine Ehefrau Clair von ihrem anstrengenden Job als Anwältin in das Brownstone-Häuschen in Brooklyn zurückkehrte, massierte Mr. Huxtable ihr auf dem Sofa die Füße, während er den fünf Kindern noch rasch ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg gab.

Cosbys Figur war über die acht Jahre, in denen die Show lief, für viele Afroamerikaner das Versprechen auf eine prosperierende Zukunft in einer Gesellschaft, in der die Hautfarbe keine Rolle mehr spielte. Und das war noch weit vor einer Zeit, in der man über einen schwarzen US-Präsidenten nachdachte.

Dass dieser Mann – der zudem noch einen Erziehungsratgeber veröffentlicht hatte und in mehreren Reden gegen die seiner Ansicht nach zu laxe Moral in den schwarzen Communities gewettert hatte – ausgerechnet selbst moralisch angreifbar war, wollten viele nicht wahrhaben. Oder, wie es Barbara Bowman, die schon mehrfach öffentlich erklärt hatte, von Cosby vergewaltigt worden zu sein, im November 2014 in der Washington Post schrieb: "Ich war ein Teenager aus Denver, der in Werbespots für McDonalds mitspielte. Er war Bill Cosby, der perfekte amerikanische Dad Cliff Huxtable."

Wenn eine unbekannte Frau einen mächtigen Mann der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung bezichtigt, schwingt immer der Verdacht mit, da wolle eine vom Erfolg des Berühmten profitieren. Auch im Falle von Andrea Constand hatte die Verteidigung Cosbys im aktuellen Prozess argumentiert, sie habe es nur auf sein Geld abgesehen gehabt.

Doch 2014 schien sich die Stimmung in den USA gedreht zu haben, die Frauen – mittlerweile hatten sich mehr als 50 gemeldet – wurden ernst genommen mit ihren Vorwürfen und schließlich wurden im Juli 2015 neue strafrechtliche Ermittlungen gegen Cosby aufgenommen. Im Dezember 2015 wurde der Star wegen des Verdachts der schweren sexuellen Belästigung festgenommen, kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist von zwölf Jahren. Es kam zum Prozess im Fall der Andrea Constand, der jedoch im vergangenen Juni ergebnislos endete, weil die Geschworenen-Jury nicht zu einem mehrheitlich getragenen Urteil kam. (Eine Chronologie des Falles lesen Sie hier.)

Zwei Interpretationen des Urteils

Am 9. April wurde das Verfahren in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania mit einer neuen Jury wiederaufgenommen, und am 26. April ist Cosby nun wegen schwerer sexueller Nötigung von Andrea Constand in allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Der 80-Jährige muss mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen. Der vorsitzende Richter ließ ihn auf Kaution frei, Cosby muss aber seinen Pass abgeben und in der Nähe seines Wohnhauses bleiben. Sein Verteidiger will in Revision gehen.

Das Urteil lässt nun zwei Interpretationen zu. Die eine ist, dass die #MeToo-Debatte die Entscheidung des Gerichts zu Ungunsten Cosbys beeinflusst hat. Die andere, dass die Solidarität der Opfer der Anklägerin zu mehr Glaubwürdigkeit verholfen hat. Die Prozessbeobachter der New York Times schreiben, dass Cosby wohl am meisten die Aussagen von fünf anderen Frauen geschadet hätten, die den Geschworenen berichteten, sie seien ebenfalls in den Achtzigerjahren von ihm unter Drogen gesetzt und sexuell attackiert worden. Das habe der Anklage erlaubt, von einem Verhaltensmuster des Angeklagten zu sprechen.

Die Beweislage bleibt schwierig

Der Fall Cosby war das erste Gerichtsverfahren mit einem prominenten Angeklagten in der #MeToo-Ära. Es wird nicht das letzte sein. Und jedes Gericht wird von Neuem vor der schwierigen Frage stehen, wie Beweise für Taten zu finden sind, für die es meist keine Zeugen gibt. Und gerade in der aufgeheizten Stimmung der vergangenen Monate sollte der Rechtsgrundsatz in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten – weiter oberstes Gebot bleiben.

Eines wird sich aber im Hinblick auf künftige Missbrauchs- und Belästigungsprozesse hoffentlich ändern: dass sich Opfer – ob weiblich oder männlich – schneller aus ihrer Scham und ihrer Angst befreien und Fälle zur Anklage bringen können, bevor diese verjährt sind. Weil sie wissen, dass sie nicht mehr alleine sind. Durch die Fälle der vergangenen Monate hat sich eine neue Solidarität offenbart – und zwar nicht nur unter Frauen. Wenn man noch ein bisschen optimistischer denken will, wird diese Solidarität vielleicht sogar manchmal dazu führen, dass Macht gar nicht erst zu Missbrauch führt.