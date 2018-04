Franz Rogowski hat den Deutschen Filmpreis für die Beste männliche Hauptrolle erhalten. Bei der Verleihung der Lolas wurde der 32-Jährige für seine Rolle in der Liebesgeschichte In den Gängen geehrt. In dem Film von Thomas Stuber spielt er einen jungen Angestellten in einem Großmarkt, der sich in eine Kollegin verliebt. Die Lolas sind die wichtigste Auszeichnung für das deutsche Kino.



Den Preis als Beste Schauspielerin erhielt Marie Bäumer für ihre Rolle als Romy Schneider in 3 Tage in Quiberon.

Der Film von Emily Atef ist mit zehn Nominierungen der große Favorit des Abends – und ist erfolgreich: Atef erhielt die Lola für die Beste Regie. Ihr Film gewann auch den Preis für die Beste Filmmusik, außerdem wurden Birgit Minichmayr mit dem Preis für die Beste weibliche Nebenrolle und Robert Gwisdek als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Weiterhin wurden ausgezeichnet:



Die Künstlerbiografie Beuys von Andres Veiel bekam die Lola für den Besten Dokumentarfilm .



. Amelie rennt wurde als Bester Kinderfilm geehrt.

geehrt. Erwin Prieb erhielt den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bestes Szenenbild für Manifesto.

für Manifesto. Bina Daigeler wurde ebenfalls für Manifesto mit der Lola für das Beste Kostümbild ausgezeichnet.

ausgezeichnet. Die Lola für den Besten Schnitt ging an Stephan Krumbiegel und Olaf Voigtländer für Beuys.

ging an Stephan Krumbiegel und Olaf Voigtländer für Beuys. In der Kategorie Beste Kamera/Bildgestaltung gewann Thomas W. Kiennast für 3 Tage in Quiberon.



Zu Beginn der Preisverleihung hatte die Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Iris Berben, gesagt, die längst überfällige Debatte um Sexismus und Machtmissbrauch in der Filmbranche müsse ohne Häme und Ausgrenzung geführt werden. Sie wehre sich dagegen, dass Männer per se unter Generalverdacht gestellt würden. Aber wo es Einschüchterung und Mobbing gebe, müsse es heißen: "Eure Zeit ist vorbei. Nehmt euch mal 'ne Auszeit." Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte: "Gleichberechtigung haben wir erst dann, wenn die künstlerischen Leistungen von Frauen ebenso anerkannt sind wie die von Männern."

Zwei Preisträgern war die Lola bereits im Vorhinein sicher. Der 78-jährige Regisseur, Schauspieler und Autor Hark Bohm (Nordsee ist Mordsee) war Lola-Ehrenpreisträger und wurde für herausragende Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet. Die undotierte Lola für den besucherstärksten deutschen Film des Jahres ging an Bora Dağtekin für die Komödie Fack ju Göhte 3 mit mehr als 6 Millionen Besuchern. Das Erste strahlt die Verleihung aus dem Berliner Palais am Funkturm ab 22 Uhr aus.

Weitere Preisträger werden in Kürze bekannt gegeben, die Meldung wird dementsprechend aktualisiert.