Anruf von Enissa Amani bei ihrem iranischen Vater. "Papa, ich bekomme ein Netflix-Special!" –"Nette Felix? Wer ist das?" – "Netflix, Papa! Im Fernsehen!"



"Ist echt so passiert, kein Witz", ruft Amani ins Hamburger St.-Pauli-Theater, wo ihr Programm Ehrenwort für den Streamingdienst aufgezeichnet worden ist – als erstes einer deutschen Comedian. Dass ihr Material aus dem wahren Leben stammt, wird sie an diesem Abend noch oft betonen.



Gut möglich, dass die Netflix-Programmmacher deshalb auf Amani aufmerksam wurden. Weil sie Programme macht, die nah dran sind an aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Und natürlich weil sie beim jungen Publikum gut ankommt. Ihre Karriere ging in kürzester Zeit durch die Decke. 2013, noch als Studentin und Stand-up-Amateurin, machte ein Auftritt bei Stefan Raab sie schlagartig bekannt. Innerhalb weniger Monate wurde Amani zu einer der beliebtesten Komikerinnen des Landes, 2015 erhielt sie den Deutschen Comedypreis als Beste Newcomerin. Ihre Show Studio Amani bei ProSieben erhielt allerdings schlechte Kritiken und wurde nach acht Folgen abgesetzt.



Jetzt also die große Bühne bei Netflix. Das Streamingunternehmen sieht offenbar ein großes Potenzial bei Amani. Die 32-Jährige macht die Sorte Comedy, mit der Netflix in den USA große Erfolge feiert. Dort gilt der Streaminganbieter mittlerweile als Nummer eins in Sachen Stand-up, nachdem er Größen wie Ricky Gervais, Chris Rock, Dave Chappelle und Sarah Silverman eingekauft hat. Für das Programm von Gervais soll er 40 Millionen Dollar hingeblättert haben.



Ob sich dieser Erfolg in Deutschland wiederholen lässt, ist unwahrscheinlich. Stand-up hat hierzulande längst nicht den gleichen Stellenwert wie in den USA oder Großbritannien. Die Lücke, die Großmeister wie Dieter Hildebrandt oder Hanns Dieter Hüsch hinterlassen haben, ist nicht gefüllt worden, eher scheint das politische und literarische Kabarett hierzulande einen langsamen Tod zu sterben. Im Fernsehen ist es zumindest kaum noch zu sehen.



Missverständnisse, die durch Sprache entstehen

Auch Enissa Amani hat merklich damit zu kämpfen, ihr Programm in Gang zu bringen. Nach einer halben Stunde sagt sie, sie stecke immer noch im Intro und werde jetzt mal erklären, was sie eigentlich sagen wolle. Daraus wird dann aber nichts. Man hat das Gefühl, dass der ganze Abend ein Intro bleibt.



Dabei ist Amanis Ansatz sehr kreativ: Im Kern geht es bei ihr immer um Missverständnisse, die entstehen, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander sprechen. Sie nutzt ihren Sprachwitz, um die Unterschiede und Widersprüche in der deutschen Integrationsgesellschaft, um das Mit- und Gegeneinander der Kulturen zu illustrieren. Man kann bei Amani viel lernen über unterschiedliche Sprachcodes. Was zum Beispiel ein Pisco ist (oder zumindest wann man das Wort einsetzen kann).