Die Produktionsfirmen Plan B und Annapurna Pictures haben sich die Rechte für einen Film über die Enthüllungen zum Fall des Filmproduzenten Harvey Weinstein gesichert. Das berichtete zunächst das Branchenmagazin Deadline Hollywood. Das Magazin The Times und die Zeitung New York Times hatten im Herbst vergangenen Jahres aufgedeckt, dass zahlreiche Frauen Weinstein sexuelle Belästigung oder Missbrauch vorwerfen. Die beiden Medien bestätigten den Bericht. Die Produktionsforma Plan B gehört zu Teilen Brad Pitt.

Der Film "dreht sich um ein Frauenteam aus Journalistinnen, das trotz strafrechtlicher Drohungen und Einschüchterungen eine wegweisende Geschichte veröffentlicht hat", schreibt Deadline Hollywood. Der Film wird sich demnach an Verfilmungen von journalistischer Arbeit wie Spotlight und Die Unbestechlichen (All the President's Men) orientieren. Die New-York-Times-Reporter Jodi Kantor und Megan Twohey hatten erst kürzlich zusammen mit dem Autor Ronan Farrow vom New Yorker für die Enthüllungen den renommierten Pulitzerpreis bekommen.

Die Artikel in der New York Times und dem New Yorker hatten eine breite Kampagne gegen sexuelle Belästigung, Missbrauch und Ausbeutung angestoßen, die mit dem Hashtag #MeToo versehen worden war. Inzwischen werfen mehr als hundert Frauen Weinstein vor, sie bedrängt, missbraucht oder sogar vergewaltigt zu haben. Weinstein war von seiner Filmproduktionsfirma, der Weinstein Company, entlassen worden. Das Unternehmen hat mittlerweile Insolvenz angemeldet.