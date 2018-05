Netflix - Die Obamas werden Filmproduzenten Das Filmportal Netflix erklärte am Montag, mit den Obamas einen Vertrag über die Produktion von Filmen, Dokumentationen und Serien abgeschlossen zu haben. Erste Produktionen der beiden werden 2019 erwartet. © Foto: Mark Wilson/Getty Images

Dieses Amt lässt einen nie mehr los. US-Präsident bleibt man, auch wenn man längst aus dem Weißen Haus ausgezogen ist. Nur ändert sich die Erwartungshaltung der amerikanischen Öffentlichkeit: Wenn man es nicht schon während seiner Amtszeit geschafft hat, als überparteilich zu gelten, als Präsident aller Amerikaner, so hat einem das danach gefälligst zu gelingen. Man hat sich nicht mehr in aktuelle politische Konflikte einzumischen und darf stattdessen die Historisierung der eigenen Amtsperiode zumindest mitgestalten: Man baut eine presidential library, und eines der Bücher, die dort mit Sicherheit irgendwann stehen wird, ist die eigene Autobiographie – mit der man durchaus Geld verdienen darf.

Ansonsten hat man bitte wohltätig zu sein, das gebietet sich spätestens, seit der 39. Präsident der Vereinigten Staaten das bis heute gültige Vorbild für moderne Ex-Amtsträger erschaffen hat: Jimmy Carter, der als Anführer der freien Welt eine eher unglückliche Rolle spielte, hat für diese nach seiner Präsidentschaft womöglich mehr getan: etwa mit den internationalen Wahlbeobachtungsmissionen seines Carter Center. Mit seiner Unterstützung der Organisation Habitat for Humanity hatte er zudem geholfen, vielen Tausend Menschen ein Dach über dem Kopf zu bauen. Der mittlerweile hochbetagte Carter ist unter den ehemaligen US-Präsidenten heute so etwas wie das sicht- und hörbare soziale Gewissen Amerikas, während etwa George W. Bush sich fast völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Dass dessen Nachfolger wiederum, Barack Obama, genau das nicht vorhat, sondern eine sehr öffentliche und (welt-) politische Figur bleiben will, hatte dieser schnell klar gemacht. Nur wenige Monate nach seinem Amtsende sprach Obama kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl eine Empfehlung für Emmanuel Macron aus, ein paar Wochen später saß er gemeinsam mit Angela Merkel beim Evangelischen Kirchentag vorm Brandenburger Tor und redete über die Tugenden von Staatschefs – und damit kaum verklausuliert über den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Entscheidungen, sowohl aus dem Pariser Klimaabkommen als auch dem Iran-Nukleardeal auszusteigen – beides im Wesentlichen Obama-Initiativen –, kritisierte er scharf.



Klingt, als wollten die Obamas ein eigenes Studio gründen

Selbstverständlich schreibt Barack Obama bereits an seiner Autobiographie, selbstverständlich ist die eigene Bibliothek im künftigen Obama Presidential Center in Chicago schon in Planung, selbstverständlich ist die familieneigene Stiftung längst gegründet. Nicht so selbstverständlich ist, dass das moderne Ehepaar Barack und Michelle Obama gemeinsam und gleichberechtigt die weiteren Aktivitäten als Ex-Präsidentenpaar unternehmen.

Nun kam die Nachricht, dass die beiden für den US-Streamingdienst Netflix Sendungen produzieren werden. An sich war das keine große Überraschung mehr, nachdem die New York Times bereits vor zwei Monaten über Gespräche zwischen Netflix und den beiden ehemaligen Bewohnern des Weißen Hauses berichtet hatte. Interessant ist jetzt vor allem, wie weit die auf mehrere Jahre angelegte Zusammenarbeit gespannt sein könnte, denn Netflix ließ in seiner Pressemitteilung völlig offen, was genau die Obamas eigentlich drehen lassen werden: "(Sie) werden einen facettenreichen Mix an Inhalten produzieren, potenziell geskriptete Serien, ungeskriptete Serien, Dokuserien, Dokumentarfilme und Spielfilme." Also eigentlich alles, was man so mit einer Kamera filmen kann. Das klingt, als wollten die Obamas ein eigenes Studio gründen – oder wüssten einfach noch nicht, womit sie die weltweit 125 Millionen Abonnenten der Streamingplattform künftig beglücken wollen.